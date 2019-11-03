傳吳敦義列不分區 連勝文：應讓專業排前面

國民黨主席吳敦義傳將列名不分區立委安全名單，連日來引發黨內不同聲音，中央委員連勝文昨也開砲說，黨高層若要提名自己，至少要把專業人士放在前面。（記者翁聿煌攝）

2019-11-03 05:30:00

〔記者翁聿煌、周湘芸／新北報導〕國民黨主席吳敦義傳將列名不分區立委安全名單，連日來引發黨內不同聲音，中央委員連勝文昨也開砲說，黨高層若要提名自己，至少要把專業人士放在前面，或增加對各行各業有號召力的人，才能爭取社會大眾的支持。

批不分區名單 典型的以私害公

連勝文對國民黨的不分區立委名單，明顯表達不滿後，昨天下午與吳敦義一同受邀出席新北市第一選區立委參選人洪孟楷競選總部成立大會，疑似為了避與吳敦義同台提前離場。活動原安排連勝文三點上台，但連提早到場，不到兩點半就離開，連離去後吳才抵達，兩人剛好沒見到面。

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吳敦義列入國民黨不分區立委安全名單的傳聞不斷，日前更出現一份前六名的男性不分區立委名單，包括吳敦義、立院黨團總召曾銘宗、中常委姚江臨、全國農田水利會會長林文瑞、副主席曾永權、台南市黨部主委謝龍介。連勝文曾在臉書開砲，指曝光的國民黨不分區立委前六名名單，若是真的，就是典型以私害公，不僅拖累韓國瑜選情，也會害慘國民黨立委選情。

連勝文昨陪新北市第十選區國民黨立委參選人林金結掃街拜票時，被問到對黨內不分區立委名單的看法，連勝文表示，他很支持曾銘宗、謝龍介和林文瑞。連並強調，黨高層若要提名自己，他尊重，只希望有機會讓青壯世代、優秀年輕人和長年在基層為國民黨奮鬥的人，繼續為國家服務。

「政治家不會只為自己」

至於吳敦義提名自己會不會影響總統選情？連勝文未正面回答，只說，若有專業人士及對各行各業有號召力的人排在名單前面，較容易爭取社會支持，也可與名單裡「輩分比較高的人」做平衡。

連勝文也強調，在關鍵時刻，真正的政治家不會只為自己著想，現在是選總統和立委，不是在選黨主席，大家都在忙選舉，沒空理會「逼宮」這種無聊的說法。

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