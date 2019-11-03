吳敦義喝醉？暈眩？ 柯：人年紀大了 暈眩是常見疾病

台北市長柯文哲3日受訪接受媒體採訪，指人年紀大了暈眩是常見疾病。（記者方賓照攝）

2019-11-03 11:57:49

〔記者陳璟民／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨天跑攤衝刺該黨選情，卻出現恍神情況，他自陳酒喝多了不適，台北市長柯文哲被詢及有無類似經驗時說，喝醉是每個人都有，可是他看影片（吳）不一定（喝醉），有時候是暈眩或什麼的，專業問題專業解決，有沒有喝醉是當場的人才知道，至於人年紀大了，暈眩是滿常見的疾病。

媒體追問，民進黨主席卓榮泰說吳敦義排進國民黨不分區立委名單是厚臉皮的行為，對此，柯回應，他都忍住不說，社會會有評論，其他黨的事情又何必去講？如果是他，笑一笑就過去了。

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至於近日有所謂亞太傳媒連線召集人許復，宣稱邀請柯和鴻海集團創辦人郭台銘，12月初參加他主辦的亞太傳媒讀書會，有立委指出這是以和平統一為目標的親中活動，柯是否受邀？柯表示，常常有人聲稱邀請誰，可是他沒有接到邀請函，接到也不一定要去，他每天都接到很多奇怪的邀請函，但是不可以說任何一個人說發了邀請函，就好像他一定要去。

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