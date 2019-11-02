總統連署今日截止 中選會：僅1組人馬送交67份連署書

中選會表示，本次共有8組人馬向中選會登記為正、副總統被連署人。（資料照，記者蘇金鳳攝）

2019-11-02 18:55:38

〔記者黃欣柏／台北報導〕今是總統連署最後一天，中央選舉委員會稍早表示，8組被連署人中僅有黃榮章、柯振榮一組繳交連署書，但連署書件僅67份。換言之，本次總統大選將不會有候選人以連署方式參選，除了已透過初選選定提名人選的國民黨、民進黨以外，僅剩下親民黨及時代力量擁有總統候選人提名權。

喜樂島聯盟推薦總統參選人、前副總統呂秀蓮（右二）與搭檔彭百顯（左二）至中選會，領表登記為總統選舉被連署人，並繳納百萬元保證金。（資料照，記者廖振輝攝）

據悉，本次共有8組人馬向中選會登記為正、副總統被連署人，包括釋悟善禪師（本名黃多玉）與搭檔張幼薇、前槍擊要犯藍信祺與搭檔胡宗偉、國家改革促進會理事長曾坤炳與搭檔黃源誠、中國紅色統一黨主席黃榮章與搭檔柯振榮、新黨黨員楊世光與搭檔陳麗玲、前副總統呂秀蓮與搭檔彭百顯，以及王堯立與搭檔江丁威、梅峯與搭檔張建富。

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新黨推薦總統參選人楊世光（左）與搭檔陳麗玲（右）至中選會，領表登記為總統選舉被連署人，並繳納百萬元保證金。（資料照，記者廖振輝攝）

依中選會公告之期程，被連署人必須在今天下午5點半以前，將28萬384份以上之連署書送交至各地選委會，經查對後，由中選會於本月13日公布連署結果。據中選會稍早彙整各地選委會資訊，確認僅有黃榮章、柯振榮一組人馬，向台北市選委會提出67份連署書件，實際連署數量尚須經過查核。

中央選舉委員會稍早表示，8組被連署人中僅有黃榮章、柯振榮一組繳交連署書，但連署書件僅67份。圖為黃榮章。（擷自中國紅色統一黨臉書）

依據「總統副總統選舉罷免法」規定，參選我國總統僅有連署及政黨提名兩種管道，由於連署一途已在今日確定無人完成，未來僅剩下在2016年大選中獲得5%以上選票的民進黨、國民黨、親民黨及時代力量可以提名候選人。

其中，民進黨、國民黨已分別透過黨內初選選定現任總統蔡英文、現任高雄市長韓國瑜為候選人，時代力量則在今年9月24日開完黨內決策會議後宣布不會自提總統候選人，因此未來最大變數將是握有門票的親民黨是否會推出人選。根據中選會規定，總統候選人必須在11月18日至22日間完成最後登記，並繳納1500萬元保證金，也就是本月22日就能確定2020總統大選會有哪些候選人。

據了解，自1996年實施總統直選以來，僅有4人成功跨越連署門檻，包括前司法院長林洋港、前監察院長陳履安、前民進黨主席許信良與親民黨主席宋楚瑜，其中宋楚瑜在2000年及2012年都順利跨過連署門檻。

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