賴清德陪趙天麟掃街展高人氣 鼓山市場攤商爭相合照

賣水果的攤商紛熱情送上香蕉、鳳梨等水果，表達對賴清德的歡迎，以及對小英總統和立委趙天麟的支持。（記者黃建華攝）

2019-11-02 17:47:33

〔記者黃建華／高雄報導〕前行政院長賴清德今天下午在鼓山區內惟黃昏市場，陪同尋求連任的民進黨籍立委趙天麟掃街拜票，賴清德展現超高人氣，沿途受到婆婆媽媽、阿公阿伯等老少鄉親與攤商店家的歡迎，爭相握手合照。

賴清德不斷和民眾一起握手致意，並高呼：「蔡英文當選！趙天麟當選！」不少民眾也回應鼓勵：「賴院長也要當選！」表明支持正、副總統「蔡賴配」的態度。

請繼續往下閱讀...

前行政院長賴清德啟動2020總統、立委輔選重任後，今天下午來到高雄市幫民進黨籍現任立委趙天麟輔選，他陪同趙天麟到鼓山區內惟黃昏市場掃街，民進黨籍市議員李喬如、簡煥宗、黃文益等人也陪同，還有大批支持者簇擁沿途以麥克風高呼：「2020台灣要贏，總統支持蔡英文、立委支持趙天麟！」

不少在黃昏市場逛街購物的婆婆媽媽、阿公阿伯等鄉親聽到賴清德正陪同趙天麟掃街拜票，爭相合照表達支持，不少攤商、店家並送上菜頭、鳳梨、香蕉、蔥油餅表達對賴清德、趙天麟的歡迎，象徵「好彩頭、好運旺旺來」。

賴清德沿途展現親和力，不斷和民眾握手拜託支持趙天麟，並高呼：「蔡英文當選！趙天麟當選！凍蒜凍蒜！凍蒜！（台語）」

不少民眾也鼓勵回應:「賴院長也要當選！」表明支持正、副總統「蔡賴配」。短短一兩百公尺的掃街行程，因支持者相當熱情，賴清德走了半小時才走完。

賴清德在內惟黃昏市場受歡迎的程度，從民眾、攤商的熱烈反應，可以看出他是民進黨的超級助選員。（記者黃建華攝）

賴清德陪立委趙天麟在內惟黃昏市場掃街拜票，展現高人氣，民眾爭相合照表達支持。（記者黃建華攝）

賴清德陪立委趙天麟掃街拜票，展現高人氣，民眾爭相合照。（記者黃建華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法