中國武統學者：台灣問題「會有點變化，不用等那麼久了」

金燦榮指出，中國解放軍可在對台戰事中迅速取勝。（路透檔案照）

2019-11-02 00:11:16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕多次發表「武統台灣」言論的中國學者金燦榮，近日再次談及台灣問題，認為中國前領導人毛澤東曾說可以等台灣一百年，現在「會有點變化，不用等那麼久了」，不遠的將來就會解決台灣問題。

綜合香港01、多維新聞網報導，中國人民大學國際關係教授金燦榮表示，在中國70年外交史上，台灣問題是個遺憾；雖然毛澤東曾說「我們可以暫時不管台灣，等一百年以後再說」，但現在「會有點變化，不用等那麼久了」，因為中共總書記兼中國國家主席習近平2013年就表明，兩岸長期的政治分歧終要逐步解決，不能一代一代傳下去。

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金燦榮進一步指出，從邏輯上來看，習的這席話代表「我（指習近平）要解決解決台灣問題，不想留給後人」；且習近平這幾年見了江丙坤、蕭萬長等台灣高官，也都反覆強調此一觀點，因此，台灣這個遺憾，相信在不遠的將來就會解決。

金燦榮曾在7月底預測，美中貿易戰可能會在年底結束，美國之後將會「換牌」，而最危險的當屬「台灣牌」，呼籲北京做好心理準備。他也推測，若美國打「台灣牌」過火，台海或許會爆發軍事衝突。但他強調：「打台灣，大陸軍事沒問題，且作戰從不以台軍、而是美軍為主，這個準備已完成。」

他也曾撂話，中國的東風17型高超音速飛彈，可在短時間內消滅美軍在東亞的所有軍事基地，甚至揚言「台灣軍隊20萬人，在解放軍面前就是一堆肉，沒有意義。」

中國對台鷹派學者金燦榮。（取自網路）

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