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高雄議會流血衝突「拳拳到肉」 綠營議員曝傷痕：絕非做秀

高雄市議會上月31日進行總預算案質詢，卻爆發議場衝突，民進黨議員林宛蓉頭部遭撞擊，出現腦震盪現象；國民黨議員劉德林的右眉毛有2公分撕裂傷及輕微腦震盪。（資料照）

高雄市議會上月31日進行總預算案質詢，卻爆發議場衝突，民進黨議員林宛蓉頭部遭撞擊，出現腦震盪現象；國民黨議員劉德林的右眉毛有2公分撕裂傷及輕微腦震盪。（資料照）

2019-11-01 22:37:07

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議會上月31日進行總預算案質詢，卻爆發議場衝突，民進黨議員林宛蓉頭部遭撞擊，出現腦震盪現象；國民黨議員劉德林的右眉毛有2公分撕裂傷及輕微腦震盪。民進黨議員邱俊憲也在臉書透露手上傷痕，一點一點的瘀青看了相當驚人。

高雄市議會昨天藍綠之間爆發肢體衝突，引發多名議員受傷，邱俊憲事後在臉書上痛批，「這一切，就是因為有位市長寧願請假跑選舉行程，不願意面對他自己編列一千多億的總預算」。邱俊憲表示有國民黨議員拿東西一直打他的頭、抓他的頭髮以及領口，嗆聲要出去「單挑」，衣服更被扯破，身上也多出一些抓傷瘀青。

邱俊憲今（1）日也在臉書上曝光瘀青畫面，可以看見他的手臂上有許多暗紫色的瘀青，前臂更纏繞了繃帶，他曝光傷勢強調「昨天議會拉拉扯扯，手臂留下來的瘀青，

『拳拳到肉』絕非作秀」。傷勢讓許多網友看傻眼，紛紛留言表示「辛苦了」、「真是夠嚴重」，而邱俊憲則表示很多人都有這樣的傷痕，但因為他的比較好讓大家知道「不是假裝出來的」。

民進黨議員邱俊憲也在臉書透露手上傷痕，一點一點的瘀青看了相當驚人。（圖片擷取自邱俊憲臉書）

民進黨議員邱俊憲也在臉書透露手上傷痕，一點一點的瘀青看了相當驚人。（圖片擷取自邱俊憲臉書）

邱俊憲今（1）日也在臉書上曝光瘀青畫面，可以看見他的手臂上有許多暗紫色的瘀青，前臂更纏繞了繃帶。（圖片擷取自邱俊憲臉書）

邱俊憲今（1）日也在臉書上曝光瘀青畫面，可以看見他的手臂上有許多暗紫色的瘀青，前臂更纏繞了繃帶。（圖片擷取自邱俊憲臉書）

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