韓國瑜說自己最顧主權 「最強里長」嗆：先去跟中共講

前牛埔里長陳永和再槓上韓國瑜的「顧主權說」。（記者吳俊鋒攝）

2019-11-01 18:26:14

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜中部傾聽之旅時，向支持者指稱他也很「顧主權」，有「最強里長」之稱的前台南龍崎區牛埔里長陳永和則怒斥「有影才講」，直嗆「請到中國共產黨前去說」，「我們靜候您的佳音」，否則就是騙，別只敢躲在台灣「吃包子喊燒」，聽了就一肚子火。

陳永和今天受訪時表示，韓國瑜為何不先去講給對岸領導人聽，中華民國於台灣存在，是主權獨立的國家，別老是一面對中共，就像「老鼠遇到貓」。

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韓國瑜請假環島，日前在雲林參拜時，以「反清復明」為例，酸民進黨每到選舉，只會強調一些要顧主權等虛幻的話。

批完民進黨之後，韓國瑜也說自己最顧中華民國的主權；對此，陳永和則在臉書PO文反酸，應該先去講給中共聽，台灣是主權獨立的國家，不是中國的地區」。

陳永和請韓國瑜等中共同意他的論述再回來告訴大家，否則就是騙，「我們在台灣靜候佳音，辛苦您了」。

陳永和也認為韓國瑜酸民進黨都在喊顧主權是錯的，「是我們堅持維護台灣主權」，內政出問題還有機會修正、改善，若喪失國家主權，那就完全不用救了。

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