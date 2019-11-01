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會明示暗示柯粉總統票投票取向？ 柯P：到現在都沒計畫

台北市議員質詢問到，選前會明示或暗示柯粉去支持特定總統候選人？柯文哲說，到現在都沒有這個計畫。（記者羅沛德攝）

台北市議員質詢問到，選前會明示或暗示柯粉去支持特定總統候選人？柯文哲說，到現在都沒有這個計畫。（記者羅沛德攝）

2019-11-01 17:01:53

〔記者陳璟民／台北報導〕距離明年總統大選剩70天，台北市長柯文哲今天下午在市議會被議員詢及，會明示暗示柯粉的總統票投票取向嗎？他回應，「到現在都沒計畫」。被問到蔡英文總統、國民黨總統參選人韓國瑜的聲量略有拉近，會不會黃金交叉？柯文哲說，他估計一定會拉近，跟棒球賽一樣，贏的是失誤少的，雙方現在還是都有失誤。

柯文哲預測，2020年總統大選投票率會比2016年的66％還低；至於低多少？他認為，還有70天，很難講，若照目前選戰打法，會低很多，因為很無聊。

議員張斯綱質詢時說，鴻海集團創辦人郭台銘做大數據的高姓幕僚，認為郭粉跟柯粉有190萬，他問柯文哲，覺得這些鐵粉在總統大選情歸何處？柯文哲說，那是討厭藍討厭綠的板塊，上屆總統大選投票率是66％，他認為明年會低很多，低投票率對韓好一點，因為韓的粉比較鐵。

張斯綱說，根據高某的大數據，柯粉有20％投蔡、20％投韓、20％不投，郭粉有44％轉蔡、26％轉韓、30％不投。柯文哲說，跟他了解的差不多。

議員戴錫欽問到，會鼓勵選民投票？柯文哲說，很難啦，要教民眾投票要有動機。戴錫欽追問，選前會明示或暗示柯粉去支持特定總統候選人？柯文哲說，至少到現在都沒有這個計畫，但投票率低對民眾黨不是好事，可能要訴諸理性，要民眾為了台灣的未來去投票。

戴錫欽再問，會不會鼓勵民眾只投政黨票、不投總統票？柯文哲說，不好意思這樣講，還有70天，現在沒有想法，再看看，民眾黨的支持者都高度理性，都是鍵盤客。

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