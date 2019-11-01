挺韓車隊遊行北市登場 網怒「下班時間還來亂」

挺韓車隊大遊行今日下午1點登場，由於範圍遍及北市多條交通要道，且活動將持續至晚間6點下班尖峰時段，提醒民眾避開遊行路線，以免耽誤時間。（記者周敏鴻攝）

2019-11-01 17:03:21

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜「放韓假」全台跑行程，雖然人未到台北市，但挺韓車隊大遊行今（1日）下午1點先在台北市登場，活動將持續至晚間6點下班尖峰時段。臉書粉專《打馬悍將粉絲團》就砲轟，「下班時間，還要來亂！」

今天有韓粉在台北街頭舉辦「中華民國挺韓大聯盟車隊北部地區遊行活動」，時間從今下午1點到6點，由於時間和下班時段重疊，北市警局也公布相關交通管制措施和車隊遊行路線，並提醒駕駛人提前改道，以免耽誤時間。

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北市交通大隊表示，遊行隊伍將在新生南路二段集合出發，依序繞行大安森林公園→信義路三、四、五段→松智路→松高路→松仁路→忠孝東路五、四段→復興南路一段→復興北路→民族東路→民族西路→重慶北路三、二、一段→忠孝西路一段→中華路一、二段→桂林路→西園路一段→艋舺大道→和平西路二段→羅斯福路二、三、四、五段→興隆路一、二、三、四段→木柵路二、一段→木柵路一段76巷→和興路集合後解散。

針對挺韓車隊今天在台北大遊行，不少網友留言砲轟「選在周（週）五下班遊行？ 不被罵死我隨便你」、「北七嗎 剛好卡在下班時間」、「挑週五下班做什麼 台北交通還不夠塞是嗎」、「真的是要激怒上班族」、「都已經塞爆了硬要選這時候是怎樣」。

《打馬悍將粉絲團》也在臉書痛批，「下班時間，還要來亂，有考慮過人民嗎？還是眼中只有自己的選舉？」針對今下午將在台北舉辦的「中華民國挺韓大聯盟車隊北部地區遊行活動」，韓競辦今主動發出聲明表示，經查此活動並非由韓國瑜競選辦公室所舉辦，是支持者的自發性行為。

有PTT網友分享在北市大安森林公園旁邊看到韓粉車隊的照片。（圖擷取自PTT）

有PTT網友分享在北市大安森林公園旁邊看到韓粉車隊的照片。（圖擷取自PTT）

該網友酸說，「目測平均年齡超過60歲的鋼鐵韓粉，年輕的鋼鐵韓粉還塞在路上」。（圖擷取自PTT）

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