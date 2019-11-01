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首頁　>　政治

韓國瑜桃園參香 高雄人嗆：說謊成性神佛難佑

抗議人士不恥韓國瑜背棄高雄。（記者許倬勛攝）

抗議人士不恥韓國瑜背棄高雄。（記者許倬勛攝）

2019-11-01 14:53:01

［記者許倬勛／桃園報導］國民黨總統參選人韓國瑜昨、今到桃園展開傾聽之旅，下午來到中壢慈惠堂參香，韓粉熱烈歡迎，但抗議人士也如影隨形，一名男子在人群中舉牌吶喊：「背棄高雄，情理何在？」、「說謊成性，神佛難佑！」隨即遭警方帶離。

韓國瑜今走訪桃園7行政區，為各區立委參選人抬轎，希望挾母雞超強氣勢，讓明年大選國會過半，所到之處韓粉搖旗助陣、忘情大叫。

中壢慈惠堂主祀瑤池金母，是地方信仰中心，小英總統、柯P今年都先後來參拜，祈求國泰民安、風調雨順，韓國瑜致詞時表示，天助自助者，燒香拜佛談保庇，不如靠人心凝聚，找個會做事的人帶領國家前進，指自己就是「正確的人」，籲請選民投給藍營參選人。

韓國瑜在廟內口若懸河，同時間宮廟外有名楊姓男子，與友人高舉「背棄高雄，情理何在？」抗議高雄市長滿口胡言，做不好又做不滿，隨即遭警方請離。

記者在活動散場後找到楊男，他說，自己從小在高雄長大，親人現在都還居住彌陀區，與高雄有很深的情感連結，但韓國瑜上任沒多久就說要在彌陀區蓋機場，楊氣憤地說，「這樣是要叫那些靠魚塭生活的人去死嗎」？

楊男說，他表達的訴求很簡單，做人不要看「碗內吃碗外」，像韓國瑜這種滿口謊言的人，就算求神拜佛、裝得再虔誠，老天爺看在眼裡，都不可能會保佑他。

國民黨總統參選人韓國瑜今下午到中壢慈惠堂參香。（記者許倬勛攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今下午到中壢慈惠堂參香。（記者許倬勛攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今下午到中壢慈惠堂參香。（記者許倬勛攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今下午到中壢慈惠堂參香。（記者許倬勛攝）

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