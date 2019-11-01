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張善政稱年輕人未出社會嗆中很爽 教授李忠憲：無視獨裁作為
2019-11-01 14:33:43
〔記者洪瑞琴／台南報導〕「誰沒出過社會？」向來對國政時事敢言的成大教授李忠憲，今（1）日發臉文表示，張善政説年輕人沒出社會覺得嗆中很爽，他完全無視中國的獨裁政治體制和中國在新疆、圖博和香港種種駭人聽聞的恐怖作為。
李忠憲認為，年輕人是不是因為沒出社會、見識淺薄而反中，有待社會公評，倒是有不少軍公教，以為韓國瑜和國民黨會恢復原來高額的年金，甚至相信一國兩制之後，單位直接換成人民幣發放，因而支持一個信用破產的國民黨總統候選人。
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李忠憲說，「什麼通通都韓國瑜想辦法、國庫支付，再愚蠢的人也知道國庫沒有這麼多錢」，不少好像唸過很多書的人，以為自己知識水準比較高，可是竟然敢把自己的身家財產全部交給這樣子的人。
李忠憲直言，至於國政善後團的這些學者，並不屬於沒有出過社會的一群人，從他們的發言，這些人明白清楚韓國瑜到底是什麼樣的一號人物。在戒嚴時期因為沒有陽光，所以選擇屈服，在民主時期選擇屈服這樣的一號人物，為的是什麼？
他結語感歎，「一個是時代的悲哀，一個是個人的悲哀，一個是沒有選擇的選擇，一個是有選擇的沒有選擇」。
據了解，韓國瑜國政顧問團總召、前行政院長張善政接受媒體專訪時，解析韓國瑜支持族群為何在年輕選民支持度偏低等因素，認為年輕人喜歡看蔡英文嗆對岸，但他們有時候還沒出社會、體驗到生活實際經濟壓力等，「覺得跟對岸嗆聲很爽，有點逞口舌之快。」