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張善政稱年輕人未出社會嗆中很爽 教授李忠憲：無視獨裁作為

對於韓國瑜國政顧問團總召張善政認為年輕人沒出社會覺得嗆中很爽的看法，李忠憲發臉文直指張的論調無視中國的獨裁政治體制和中國在新疆、圖博和香港種種駭人聽聞的恐怖作為。（擷自臉書）

對於韓國瑜國政顧問團總召張善政認為年輕人沒出社會覺得嗆中很爽的看法，李忠憲發臉文直指張的論調無視中國的獨裁政治體制和中國在新疆、圖博和香港種種駭人聽聞的恐怖作為。（擷自臉書）

2019-11-01 14:33:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「誰沒出過社會？」向來對國政時事敢言的成大教授李忠憲，今（1）日發臉文表示，張善政説年輕人沒出社會覺得嗆中很爽，他完全無視中國的獨裁政治體制和中國在新疆、圖博和香港種種駭人聽聞的恐怖作為。

李忠憲認為，年輕人是不是因為沒出社會、見識淺薄而反中，有待社會公評，倒是有不少軍公教，以為韓國瑜和國民黨會恢復原來高額的年金，甚至相信一國兩制之後，單位直接換成人民幣發放，因而支持一個信用破產的國民黨總統候選人。

李忠憲說，「什麼通通都韓國瑜想辦法、國庫支付，再愚蠢的人也知道國庫沒有這麼多錢」，不少好像唸過很多書的人，以為自己知識水準比較高，可是竟然敢把自己的身家財產全部交給這樣子的人。

李忠憲直言，至於國政善後團的這些學者，並不屬於沒有出過社會的一群人，從他們的發言，這些人明白清楚韓國瑜到底是什麼樣的一號人物。在戒嚴時期因為沒有陽光，所以選擇屈服，在民主時期選擇屈服這樣的一號人物，為的是什麼？

他結語感歎，「一個是時代的悲哀，一個是個人的悲哀，一個是沒有選擇的選擇，一個是有選擇的沒有選擇」。

據了解，韓國瑜國政顧問團總召、前行政院長張善政接受媒體專訪時，解析韓國瑜支持族群為何在年輕選民支持度偏低等因素，認為年輕人喜歡看蔡英文嗆對岸，但他們有時候還沒出社會、體驗到生活實際經濟壓力等，「覺得跟對岸嗆聲很爽，有點逞口舌之快。」

成大教授李忠憲發臉文，認為張善政的論調無視中國的獨裁政治體制和中國在新疆、圖博和香港種種駭人聽聞的恐怖作為。（記者洪瑞琴攝）

成大教授李忠憲發臉文，認為張善政的論調無視中國的獨裁政治體制和中國在新疆、圖博和香港種種駭人聽聞的恐怖作為。（記者洪瑞琴攝）

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