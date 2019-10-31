張善政稱年輕人嗆中國很爽 台灣基進：原來對年輕人是這種心態

張善政今（31）日接受專訪時說，年輕人喜歡看總統蔡英文嗆對岸，但他們有時候還沒出社會、體驗到生活實際經濟壓力等，「覺得跟對岸嗆聲很爽，有點逞口舌之快」。（資料照）

2019-10-31 23:17:29

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜國政顧問團總召、前行政院長張善政今（31）日接受專訪時說，年輕人喜歡看總統蔡英文嗆對岸，但他們有時候還沒出社會、體驗到生活實際經濟壓力等，「覺得跟對岸嗆聲很爽，有點逞口舌之快。」對此，台灣基進說，韓國瑜連辦好幾場的青年論壇，稱要關心年輕人、傾聽聲音，「都不及張善政的一句真心話」。

台灣基進今晚10點在臉書PO文說，「原來你們根本沒有把年輕人當成一個獨立的個體，在你們眼裡，年輕人都是『沒出過社會』的毛頭小孩」、「原來，你們就是用這種心態在全台巡迴與年輕人對話」。

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台灣基進指出，嗆中國是台灣年輕人恐懼自由被剝奪，捍衛權益的決定；更是香港年輕人在退無可退之下，保護自己的選擇。「原來，手無寸鐵與一整個惡霸國家對抗，在你們眼裡只代表了嗆中很爽」。

台灣基進質問張善政，有沒有想過，台灣的年輕人必須站出來嗆中、並支持願意抗中的總統、政黨，「就是因為台灣出了你們這些親中的中共代理人」？基進黨也希望張善政，看看現在的香港，「嗆中」真的不是什麼口舌之快，而且一點都不爽。

對於張善政說，「年輕人有時候還沒出社會、體驗到生活實際經濟壓力等，就是喊爽」，台灣基進說，年輕人嗆中，還有一個原因，「就是為了不讓自己出社會後，變成像你這樣的大人罷了」。

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