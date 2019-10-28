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韓濫拋政見惹罵...張善政忙善後 學者：為錢權做事

國民黨總統參選人韓國瑜在競選行程中拋出多項政策遭到打臉，有人揶揄韓國瑜國政顧問團總召張善政（見圖）變成「張善後」。（資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜在競選行程中拋出多項政策遭到打臉，有人揶揄韓國瑜國政顧問團總召張善政（見圖）變成「張善後」。（資料照）

2019-10-29 00:25:55

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日拋出多項政策，不是遭打臉就是髮夾彎，有人就揶揄韓國瑜國政顧問團總召張善政變成「張善後」，對此，成功大學教授李忠憲表示：「為錢權做事之後，就必須為錢權做所有的事情！」

為了圓韓國瑜的爭議言論，張善政及國政顧問團多次出面解釋，如「故宮文物一次展出」，張善政表示可採取「數位」展出形式；對於遊學議題，張善政則表示，學生不管出國遊學或是當交換學生都是好事情，韓國瑜為人父母、為下一代著想，國政顧問團有類似想法，是作法上將來怎麼做得更好？

張善政認為，有些人因為韓國瑜的名詞講不夠精確就黑韓，他要提醒，如果繼續黑這個政策，也是黑年輕人未來。

至於被外界揶揄成「張善後」，張善政笑說，這很幽默，但這也可看出選韓市長，未來變成韓總統，絕對不是另一個「空心菜」。

對此，李忠憲在臉書表示，本來很羨慕「國家高速網路中心的前輩」張善政，最近看到張善政為了韓國瑜「努力善後」政治宣傳的樣子，突然有一種淡淡的哀傷！「為錢權做事之後，就必須為錢權做所有的事情！」

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