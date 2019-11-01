張善政「年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」林鶴明批「嚴重失言」

韓國瑜國政顧問團召集人張善政接受中媒專訪談及「年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」，引發年輕人強烈質疑。對此，總統蔡英文競選辦公室文宣群副執行長林鶴明今日發文表示「大吃一驚」，他指出「張善政召集人真的失言了」。（資料照）

2019-11-01 13:29:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕韓國瑜國政顧問團召集人張善政接受中媒專訪談及「年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」，引發年輕人強烈質疑。對此，總統蔡英文競選辦公室文宣群副執行長林鶴明今日發文表示「大吃一驚」，他指出「張善政召集人真的失言了」。

為何年輕人支持蔡英文和韓國瑜的比例懸殊？張善政日前受訪表示，「有部分當然是年輕人喜歡看蔡英文嗆對岸，看起來很爽，年輕人有時候還沒出社會、體驗到生活實際經濟壓力等，就是喊爽。所以年輕人支持蔡英文倒不是因為這幾年政績做得多好，而是他們覺得跟對岸嗆聲很爽，有點逞口舌之快。」

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林鶴明質疑，張善政認為「年輕人有時候還沒出社會、體驗到生活實際經濟壓力等，就是喊爽。」這句話，證明不知人間疾苦。怎樣叫做出社會，難道畢業才是出社會？還是要出國留學回來才叫出社會？

林鶴明談及，有多少年輕人，高中、大學還在學時就開始打工賺錢，每天除上課外，就是要面對「這個社會」真面目，張善政如果每天去超商、麥當勞或加油站，為你服務的這些年輕人，可能都是你口中還沒出社會的年輕人。

林鶴明批評，但很抱歉，大家都必須面對生活壓力，不然就是你很少去超商或麥當勞，不知道年輕人的工作型態為何？張善政發言就是忽視、貶低許多在學打工族對社會的付出。

他細數，蔡英文這3年做了什麼事情？她一上任就開始調漲打工族的時薪，從120元連續每年調整，明年元旦打工族的時薪將提升到158元，蔡英文在第一任幫打工族連續加薪5次、調升了38元，「2020年經濟成長率第三季還拿到亞洲四小龍第一名」。

馬英九兩任8年也有調，從95元調到120元，調升25元。但可惜張善政擔任行政院長期間剛好沒調整時薪，大概也是因為任期太短。

林鶴明表示，更讓人難過的是，張把所謂支持蔡英文的年輕人都標籤上只是「嗆聲很爽」、「逞口舌之快」的年輕人。

「不知道張善政先生是故意的，還是無意的！」林鶴明說，在民主時代年輕人支持政治人物，不像過去國民黨時代的救國團，或者逼迫人家要入黨。年輕人有網路、有新聞、有媒體，有張的直播可以看，如果政治人物說得無理，年輕世代比張還會酸，但如果政治人物講話有道理，年輕世代也會按讚或分享。

林鶴明提及，他非常訝異張善政會說出這番言論，這是嚴重失言，更是把年輕世代污名化的重大失言。

社群時代的年輕人接受資訊的能力和管道遠超過過往，退一萬步而言，難道香港街頭上的年輕人，面對北京政權的抗議，也都是張所謂的嗆聲很爽，只是逞口舌之快的年輕人？

林鶴明強調，韓國瑜市長如果想要爭取年輕選票，這種污名化年輕世代和打工族的說法大可不必，講些有建設性的，說一下你做過的事情，勝過於二分法年輕世代。

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