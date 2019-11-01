蔡英文、韓國瑜週六台南拚場 黃偉哲要求做好維安

台南市長黃偉哲表示，明天是超級星期六，台南維安吃重，他要求警方務必做好維安工作，也呼籲藍綠雙方支持者冷靜。（記者蔡文居攝）

2019-11-01 14:50:36

〔記者蔡文居／台南報導〕總統蔡英文及國民黨總統參選人韓國瑜明天都要到台南參加黨籍立委參選人的總部成立大會，由於上次在台南發生丟雞蛋事件，明天維安勤務讓台南市警方不敢大意。台南市長黃偉哲今天表示，明天是超級星期六，台南維安工作益顯吃重，他要求警方務必做好維安工作，避免產生任何過激和情緒反應。

黃偉哲表示，上次韓國瑜來台南被丟雞蛋，我們感到非常遺憾，即便沒有造成受傷或意外，但在台南已不容許任何這種行為發生。他也呼籲藍綠雙方支持者冷靜，任何這類過激的行為對爭取選票都沒有加分，呼籲不要逞一時之快，應該維護整體選舉秩序的平和，這才是民主國家的表率，他再次呼籲大家當天能夠自制、冷靜。

請繼續往下閱讀...

南市警察局長周幼偉表示，明天勤務確實是很重，警方會做好萬全準備，市長也要求不能再有暴力事件發生。當天警方將會擴大警衛圈，保護藍綠雙方不會受到任何暴力侵害，警方也會全力做好維安工作，不允許有暴力事件發生。

民進黨立委參選人林俊憲和國民黨立委參選人洪秀柱將同時於明天上午9點成立競選總部，林俊憲部分包括總統蔡英文、前行政院長賴清德將出席；洪秀柱部分則有韓國瑜、國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫等人出席。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法