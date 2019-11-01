時力高鈺婷競總設連儂牆 林榮基、黃之鋒呼籲挺香港

時力高鈺婷競總設連儂牆，林榮基（戴帽者）呼籲立委候選人挺香港。（記者蔡彰盛翻攝）

2019-11-01 12:44:32

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市民自發設立的「新竹連儂牆」即日將因新竹東門城改建工程而遭封閉，時代力量新竹市立委候選人高鈺婷今日召開記者會，響應「新竹連儂牆」團隊「連儂牆遍地開花」的呼籲，宣布在競選總部牆面延續設立連儂牆。

記者會現場邀請到香港銅鑼灣書店老闆林榮基出席，香港運動領袖黃之鋒也錄影聲援，兩人對新竹市民過去幾個月來對香港運動的支持表示感謝，也再次呼籲新竹市各黨候選人持續表態支持香港。

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高鈺婷特別點名中國國民黨立委候選人鄭正鈐，指出他過去幾個月來從未對香港議題表態，如今更在新竹市各處掛滿曾拜訪中聯辦的韓國瑜的看板，鄭正鈐從四年前選舉就已被翻出有密集造訪中國、與中共「統戰部」官員的會面的紀錄，主權立場令人堪慮，她強調「抗中挺香港」應是跨黨派共識，再次要求鄭正鈐不要再模糊閃躲，明確交代主權立場，並支持香港抗爭。

高鈺婷表示，雖然香港政府日前已經正式撤回「逃犯條例」修正案，但香港抗爭仍在持續，尤其香港區議會選舉將近，主張「民主自決」的香港眾志黃之鋒卻遭取消資格，再次證明只要不聽中共政府的話，任何人都可能遭取消參政資格，香港人距離「真普選」的訴求仍相當遙遠，台灣人應該持續關注香港抗爭，給予支持。因此她響應「新竹連儂牆」團隊的「遍地開花」呼籲，今日開始也在競選總部牆面延續連儂牆設置。

出席記者會的香港銅鑼灣書店老闆林榮基表示，很感謝過去幾個月新竹市民為香港設置的連儂牆，他感到有些意外，新竹市有那麼多學生和市民支持。他同時也感謝時代力量高鈺婷願意延續連儂牆，未來要在她的競選總部延續設置。林榮基強調，目前香港情況越來越糟糕，前天有七十幾個抗爭者上街，但全被關起來，可以看出中國大陸對香港的打壓從來沒有放手，哪怕是現在撤銷送中條例，香港人處境也愈來愈艱難。他希望台灣人、新竹人持續發聲聲援香港。

香港運動領袖黃之鋒則在今早錄影感謝新竹市民支持，也呼籲新竹市各黨立委候選人表態。黃之鋒表示，很感謝高鈺婷參選人的邀請，讓他可以透過這支影片對新竹朋友說幾句話。他強調，其實在過去這幾天，香港的情況愈來愈嚴重，不論是他自己遭到取消參選資格，或警察暴力的持續升級，都顯示情況並不樂觀。他得知高鈺婷今天在競選總部設置連儂牆，也非常感動，他要對時代力量的朋友、以及新竹市民過去幾個月來的支持表示感謝，同時，他也呼籲新竹市各黨候選人，包括時代力量、國民黨、民進黨候選人，也能夠表態支持香港。他說，過去常有人說「今日香港，明日台灣」，但未來希望可以是「今日台灣，明日香港」，希望香港可以像台灣一樣，擁有民主和自由。

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