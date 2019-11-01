余苑綺化療擔心選情 余天心疼：全家出動拚了！

余天表示，現在連女兒都反過來叫他選情加油，11月開始將全力跑行程，甚至全家都談好會出動幫忙選情。（余天競選辦公室提供）

2019-11-01 11:45:13

〔記者周湘芸／新北報導〕立法委員余天二女兒余苑綺剛生下第2胎，就發現3年前治療好的直腸癌又復發，目前正住院接受化療。余天今除在臉書透露「女兒比我想像的還堅強，還反過來給我加油，相信我們會是彼此的力量。」受訪時更表示，現在連女兒都叫他選情加油，11月開始將全力跑行程，甚至全家都談好會出動幫忙選情。

余天今在臉書表示，擔心女兒化療吃不下，這幾天跑行程空檔就往月子中心跑，幸好女兒雖然化療嘴破，還是很努力補充營養，更寫道，「不管有多困難，爸爸媽媽一定會陪妳一起走，也謝謝妳給爸爸勇氣繼續努力，我們一起克服所有問題，誰都不能放棄。」

請繼續往下閱讀...

余天稍早受訪指出，前幾天去探望女兒，看到女兒胃口不錯、也很堅強，就比較放心，現在行程較忙，就算不能過去探望，也一定會打電話關心。他也笑說，現在反而是女兒在鼓勵他，說選情那邊才要加油。

面對先前網路流傳同選區的台灣民眾黨立委提名人李旻蔚與蔡英文總統合照，余天也說，這也是有人PO給他才看到，其實也覺得滿奇怪的，「就直接PO台灣民眾黨主席柯文哲的有什麼不對呢？怎麼會PO小英，我也搞不清楚。」

余天表示，現在每天一早就到立法院，下午沒事就開始跑行程，一個晚上至少跑3、4場，但這幾天女兒剛做完化療，都會去月子中心看她，現在三重選情有4個人，會瓜分很多票，自己要加油一點，且連女兒都這樣鼓勵他，就真的要拚了，同時也預告11月將動員全家一同來衝選情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法