民眾黨拿小英合照混淆選戰！民進黨：蔡英文三重唯一支持余天

民進黨今發聲明強調，余天是民進黨新北市第三選區立委參選提名人，是總統蔡英文唯一支持人選。（資料照）

2019-11-01 12:37:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨中央黨部今日發表嚴正聲明強調，立委余天是民進黨新北市第三選區立委參選提名人，是總統蔡英文唯一支持人選。並非網路流傳的民眾黨立委參選人李旻蔚，李旻蔚與總統蔡英文的文宣合照，可能已涉犯「選罷法」與「刑法」等刑事責任，應立即撤除相關文宣品。

民進黨表示，近日有民眾向民進黨中央陳情指出，網路上流傳民眾黨立委參選人李旻蔚及蔡英文總統的文宣合照，為其立委選舉作宣傳，已嚴重混淆民進黨支持者的認知。

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民進黨指出，立法委員余天為民進黨新北市第三選區立委參選提名人，也是蔡英文總統及民進黨全體於此區唯一支持的參選人。

民進黨正告，歡迎他黨立委參選人表態支持蔡英文總統連任，但不應出現不符事實，也未獲授權的相關文宣物品，企圖誤導民眾蔡英文總統的支持對象，如此行為可能已經涉犯「公職人員選舉罷免法」與「刑法」等相關刑事責任。

民進黨呼籲，不管文宣為該參選人團隊或支持者所為，應立即撤除相關文宣品，以正視聽，維持選舉之格調，並自負一切法律責任。

民進黨強調，新北市黨部日前已經將李旻蔚脫黨，並代表他黨參選一案送交評委會，全案按照民進黨相關作業程序進行中。

對於近期有一張李旻蔚與總統蔡英文的合照在網路流傳。民進黨立委余天今天受訪表示，自己也是別人傳給他才看到，「我覺得蠻奇怪的，她就直接PO柯文哲的有什麼不對，怎麼PO小英，我也搞不清楚」。

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