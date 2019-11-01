立委提首部安樂死專法 傅達仁之子：父親盼台灣能推動

傅達仁之子傅俊豪出席國民黨立委許毓仁記者會，力推「尊嚴善終法」。（記者陳昀攝）

2019-11-01 11:31:40

〔記者陳昀／台北報導〕前體育主播傅達仁赴瑞士接受安樂死，引發國人關注議題；國民黨立委許毓仁領銜提出我國第一部安樂死專法《尊嚴善終法草案》，今開記者會發布，傅達仁之子、安樂善終促進會理事長傅俊豪也出席，共同呼籲朝野合作在這會期三讀法案。衛福部回應，在法令通過前，可透過《安寧緩和醫療條例》及《病人自主權利法》協助病人減輕痛苦。

許毓仁指出，根據其草案，尊嚴善終必須符合疾病無法治癒、痛苦難以忍受、醫生及病人皆認為無其他合理替代方案等臨床條件，並由病人提出3次申請及最終審查確認，且應經由專業醫療團隊評估，另由尊嚴善終委員會進行事前審查及事後調查，並明定醫師的拒絕執行權。

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他說，這部草案是由朝野立委共同提案，期盼執政黨、衛福部回應，並朝野合作通過。

傅俊豪表示，父親傅達仁高齡86歲，受癌症折磨兩年多、花光積蓄300多萬，前往瑞士2次才得以尊嚴善終，因為台灣沒有法案，傅達仁也希望身為示範，讓台灣能順利推動《尊嚴善終法》；他說，陪伴父親到瑞士尊嚴善終過程，體會到的不是不安、不捨、難過、恐懼，而是在家人陪伴下溫暖、無痛地喝下一杯藥，3分鐘內睡著、30秒停止呼吸。

衛福部表示，在《尊嚴善終法》立法前，基於人性尊嚴、維護善終，已有《安寧緩和醫療條例》跟《病人自主權利法》，生命末期病人可選擇不接受心肺復甦術或維生醫療，也可由家屬決定代為拔管；至於《尊嚴善終法》議題複雜，若立法程序完成，將依法執行。

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