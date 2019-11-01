高雄議會流血衝突 民眾黨參選人批藍綠惡鬥

台灣民眾黨4位立委參選人今齊聚高市議會，抗議藍綠惡鬥。（記者王榮祥攝）

2019-11-01 09:42:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議會昨爆發流血衝突，台灣民眾黨高雄市4位立委參選人今齊聚高市議會大門口，強烈抨擊藍綠衝突只為選舉，打架只為作秀，辜負市民所託，呼籲市民看清藍綠，藍綠兩黨不過半，台灣才有希望。

敖博勝（前鎮小港區）、李佳玲（三民區與苓雅區8里）、莊貽量（左營楠梓）、羅鼎城（大旗山）等台灣民眾黨立委參選人，今上午於高雄市議會召開記者會砲轟藍綠，這也是民眾黨在高雄首戰。

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敖博勝強調，高雄市長韓國瑜應立即銷假回議會備詢，別讓藍綠衝突擴大，他認為葉匡時只是代班，市長請假但職責仍在；如果見AIT可以銷假上班，為何預算報告不能銷假？到底是甚麼重要選舉行程比全高雄市民的權益還重要？難道要繼續讓高雄市議會停擺惡鬥下去。

李佳玲表示，藍綠心中都沒有人民，都只是為了選舉作秀，昨天高雄市議會的流血衝突，是台灣民主的最壞示範。

莊貽量說，這本是新市長上任後的第一個預算會期，韓國瑜應該告訴所有市民，他承諾改變高雄又老又窮，承諾高雄發大財，具體作為是什麼，但我們看到的卻是議會衝突停擺，攸關所有高雄市民權益的總預算，草率被藍營護航付委。

羅鼎城表示，高雄市議會此會期要審查的預算案，是韓市府執政後、第一次依照其預期要實現的政見或政策而編定的預算，明年度預算的執行當然關乎所有高雄市民的福祉，昨天雖然已強行通過將預算案交付審查，但是仍須呼籲在能預見韓市長不會銷假回來上班的情況下，議員們在各委員會及大會時，切莫任意杯葛預算，而應以所有市民的權益爲優先考量，才是正途。

4人齊喊市長落跑、議員打架、譴責暴力、市民何辜，強調台灣民眾黨，中道救台灣。

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