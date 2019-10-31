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韓國瑜大溪行 一邊一國選將群眾抗議被維安制止

韓國瑜到桃園大溪造勢，一邊一國的選將，在群眾中抗議，被維安人員制止。（記者李容萍攝）

韓國瑜到桃園大溪造勢，一邊一國的選將，在群眾中抗議，被維安人員制止。（記者李容萍攝）

2019-10-31 19:20:52

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今起到桃園展開兩天的傾聽及下鄉扎根之旅，下午韓國瑜前往大溪老街，步行抵達福仁宮、普濟堂參拜時，一邊一國行動黨新北中永和選區立委參選人楊智淵，突然以手持青天白日旗偽裝，企圖混入群眾之中，向韓國瑜抗議，吶喊「一邊一國 」口號，立刻被維安警力隔開，韓粉也不客氣高喊「韓國瑜凍蒜 」，反制這波抗議。

韓國瑜今、明兩天到桃園傾聽之旅，雖然民進黨桃園市曾回應媒體表示，桃園不需要「防韓」措施，市民選擇就好。不過，桃園市政府警察局絲毫不敢大意，加派維安警力，一路保護，特勤還手持雨傘，若群眾有人企圖丟擲物品，可以隔開，路幅狹窄的大溪老街還局部管制人車進出。

因此，韓國瑜現身到每個造勢場合，開場時也特別問候並補充感謝在場維持治安的警察朋友。

韓國瑜大溪行，層層警力全程維安。（記者李容萍攝）

韓國瑜大溪行，層層警力全程維安。（記者李容萍攝）

韓國瑜大溪行，層層警力全程維安。（記者李容萍攝）

韓國瑜大溪行，層層警力全程維安。（記者李容萍攝）

韓國瑜大溪行，層層警力全程維安。（記者李容萍攝）

韓國瑜大溪行，層層警力全程維安。（記者李容萍攝）

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