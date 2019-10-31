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女兒血癌被罵該死 蔡沁瑜淚控網路霸凌 報警揪黑手

針對網路上留言、謾駡，郭辦發言人、永齡慈善基金會執行長劉宥彤（左）、副執行長蔡沁瑜（右）31日前往刑事局報案提告。 （記者方賓照攝）

針對網路上留言、謾駡，郭辦發言人、永齡慈善基金會執行長劉宥彤（左）、副執行長蔡沁瑜（右）31日前往刑事局報案提告。 （記者方賓照攝）

2019-10-31 11:19:08

〔記者陳柔蓁／台北報導〕郭台銘辦公室發言人蔡沁瑜與永齡基金會執行長劉宥彤，因遭網路不當言論霸凌，今（31）日赴內政部警政署刑事警察局報案，蔡沁瑜因自己女兒不幸患血癌卻被罵該死，一度哽咽落淚，表示，「我們不能姑息養奸，要趕快揪出來，我們不知道這是一個人還是一群人，還是背後有什麼力量促使他做這些事，希望趕快釐清楚」。

蔡沁瑜表示，「我加入團隊後，網路不斷有不當人身攻擊、批評、謾罵，甚至威脅到郭台銘的家人，跟律師請教後，律師建議要跟警方報案，由警方蒐集更多資料追查IP，把躲在鍵盤後的人揪出來」。

劉宥彤說，「從初選到現在，陣營對網路的態度是以和為貴，希望所有支持者維持理性，但這些謾罵攻擊，反而變本加厲，如果這件事危及到團隊個人或家人的安全，社會也不會姑息養奸，也不會認為是對的，所以這件事就交給法律來處理」。

蔡沁瑜說，「常說台灣最美麗的風景是人，但這個情況到網路都變不一樣，充滿了無裡、尖酸刻薄，惡毒、惡劣的批評，還有不堪入目的字眼，我們每天努力工作、盡最大努力要保護家人，像是郭奶奶是郭台銘先生最用心想要保護的人，但是網路這些字眼用詛咒來罵人，讓人氣憤」。

蔡沁瑜在談到自己的遭遇，哽咽落淚，「我的女兒在兩歲罹患血癌，我和先生是拚了命想把她救回來，但是網路講說妳的女兒死了才好，我就想說『天下父母心』，我們難道活該被欺負嗎，不要因為你的立場不同就在網路謾罵，我覺得每條生命都是可貴的，父母都會體會這樣的心情，希望孩子能夠平安健康長大，所以我們來這裡希望警方把躲在鍵盤後的人揪出來，希望風氣到此為止，讓法律解決這樣的事」。

針對網路上留言、謾駡，郭辦發言人、永齡慈善基金會執行長劉宥彤（左）、副執行長蔡沁瑜（右）31日前往刑事局報案提告。 （記者方賓照攝）

針對網路上留言、謾駡，郭辦發言人、永齡慈善基金會執行長劉宥彤（左）、副執行長蔡沁瑜（右）31日前往刑事局報案提告。 （記者方賓照攝）

針對網路上留言、謾駡，郭辦發言人、永齡慈善基金會執行長劉宥彤（右）、副執行長蔡沁瑜（左）31日前往刑事局報案提告。（記者方賓照攝）

針對網路上留言、謾駡，郭辦發言人、永齡慈善基金會執行長劉宥彤（右）、副執行長蔡沁瑜（左）31日前往刑事局報案提告。（記者方賓照攝）

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