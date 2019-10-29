郭台銘幕僚高虹安列民眾黨不分區？ 蔡沁瑜：須溝通

蔡沁瑜（右）上午赴台灣維新黨公布立委參選人記者會。（記者謝君臨攝）

2019-10-29 12:11:00

〔記者謝君臨／台北報導〕台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘預計於11月9日會面，屆時可能就不分區立委提名交換意見。郭營幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，如果郭陣營的人要角逐不分區立委，勢必要加入民眾黨，這部分要做內部溝通，假設是高虹安的話，會問「這樣妳要加入民眾黨，妳會願意嗎？」

蔡沁瑜說，關於不分區立委名單部分尚未確定，希望能有一些社會賢達，現在各黨也都在搶一些不分區的人才，包括民眾黨也辦了海選，也希望在這段時間內，是否能有讓人耳目一新的名單出來，這是兩方須進一步溝通的。

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媒體詢問，是否希望民眾黨釋出多少名額給郭陣營？蔡沁瑜強調，沒有這樣希望，如果是郭陣營的人要角逐，勢必要加入民眾黨，成為民眾黨的一員，這是內部要溝通的，假設是高虹安，會問她「這樣妳要加入民著黨，妳會願意嗎？」

蔡沁瑜強調，個人意願大於一切，如果當事人不願意，也不能勉強，這也是溝通的一部分，所以才會花比較久的時間。如果我們的人選是可以發揮作用的，的確能在立院推動想要的政策，同時也是民眾黨所認同的人選，這部分有共識就可以去推動。

高虹安現任永齡基金會顧問，為台灣大學資訊工程碩士、美國辛辛那提大學機械工程博士，擅長大數據分析。

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