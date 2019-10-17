郭粉揚言下架10藍營立委參選人 郭辦：尊重

2019-10-17 11:46

〔記者陳柔蓁／台北報導〕支持鴻海創辦人郭台銘政治理念的臉書粉絲團「老虎軍團」，上週起在臉書粉絲團舉行黑郭立委參選人票選，前10名名單都是國民黨籍立委，該粉絲團並揚言下架這些立委，對此，郭辦表示，「是粉絲自發行為，不干涉、尊重」。

公布票選的前10名黑郭立委參選人名單，是孫大千、沈智慧、陳學聖、許淑華、李永萍、柯志恩、黃昭順、陳麗娜、賴士葆、洪孟楷。

媒體詢問，這是否代表郭粉不希望郭台銘為藍委站台？郭辦發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜強調，「不清楚粉絲想法，但郭辦內有提名審議小組評估（可以站台的立委候選人），認同郭董理念、形象清新、年紀輕、在地形像好的，我們也會透過各地推薦，到時跟外界宣布，這也是不分顏色的。」

蔡沁瑜說，「郭台銘在企業界、科技界、政壇有不少好朋友，他們陸續推薦優秀人才，提名審議小組會一一過濾，有些區域立委名單會比較慢一點出來，因為我們很審慎，加上郭台銘很珍惜『郭家軍』這個招牌，所以一切審慎，『在質不再量』」。

首位打著郭家軍旗號參選的區域立委，是李縉穎，他因獲郭董站台，可能遭國民黨開除黨籍。對此，蔡沁瑜回應，「我們不知道怎麼有利交換的想法，這不是我們的作風，我們傾向於把這看成兩碼子事，李進穎如果因無黨籍身分參選而遭國民黨開除，我們尊重國民黨決定，無法多作置喙，但如果藍營立委有符合我們的條件和要求，我們會評估站台」。

郭董幫藍委站台，國民黨主席吳敦義的回應是「沒有理由拒絕」，蔡沁瑜說，我們有自己提名審議小組有評估機制，只要是考核適合的立委人選，站台輔選對郭董來說，不是難事。有意願請郭董站台的藍委，也可主動提出申請。

對此是否能感受到吳主席的善意？蔡沁瑜說，在退黨、註銷黨籍之後，有感善到吳主席的善意，目前兩人沒會面，溝通管道一直很順暢，但現在沒有進一步會面打算。

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