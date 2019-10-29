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首頁　>　政治

蔡壁如稱2024郭將助柯 蔡沁瑜：你的感覺不代表別人的感覺

蔡沁瑜（右）上午赴台灣維新黨公布立委參選人記者會。（記者謝君臨攝）

蔡沁瑜（右）上午赴台灣維新黨公布立委參選人記者會。（記者謝君臨攝）

2019-10-29 12:45:23

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市政府顧問蔡壁如上午接受廣播節目專訪時表示，市長柯文哲布局2024，屆時鴻海創辦人郭台銘將協助等語；對此，郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜說：「蔡顧問真的也是滿可愛的」，她的說法真的是滿焦慮的，但感覺這是很難拿捏，你這樣感覺不代表別人也這樣感覺，尊重她的個人特色。

蔡壁如今早接受台北之音「周玉蔻嗆新聞」專訪，專訪結束後，蔡接受媒體聯訪時表示，先前與郭台銘聊天時，郭表明不參選2020，對柯文哲感到虧欠，若柯需要親民黨總統推薦門票，他可以協助爭取，或2024柯若想進軍總統府的話，他行有餘力也會幫忙。

對此，蔡沁瑜上午赴台灣維新黨公布立委參選人記者會前，接受媒體聯訪指出，距離2024還有很久的時間，世事難料，誰也不知道會發生什麼事，未來的事等未來發生時，再做評估。

媒體詢問，會否希望蔡壁如不要幫你們發言？蔡沁瑜說，她覺得「蔡顧問真的也是滿可愛的」，她也透露說自己很焦慮，現在這個焦慮的氣氛整個社會都有，大家也很擔心，有人預測總統大選是否提早結束了，大家都在看國會立委席次。

蔡沁瑜認為，蔡顧問的說法真的是滿焦慮的，焦慮到她每天都在感受，她大概也是跟大家一起來分享她的感覺，但感覺這是很難拿捏，妳這樣感覺不代表別人也這樣感覺，對於蔡顧問的發言，尊重她的個人特色，不多說。

媒體提問，蔡壁如是否對民眾黨的未來感到焦慮？蔡沁瑜表示，不知道她是為了什麼感到焦慮，但現在整個社會的氛圍都還滿焦慮的，這樣焦慮的情況已經持續了很長一段時間，希望能把社會氛圍拉回正軌，所以我們一直強調中道、主流、務實的力量，希望能在這個社會匯集起來，在國會能夠展現。

蔡沁瑜說，私底下跟蔡顧問還滿密集溝通，她可以體會對方的心情，大家也會就最近的時局變化，聊聊下一步該怎麼做，有關不分區名單的部分，我們的確都還在協調，希望近期有結果，她相信這也是蔡顧問焦慮的其中一部分原因。

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