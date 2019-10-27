蔡沁瑜不選立委了！ 郭家軍3女將宣佈不參戰

郭台銘發言人蔡沁瑜不選立委。（記者蔡淑媛攝）

2019-10-27 23:53:38

首次上稿 10-27 23:53

更新時間 10-28 06:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕鴻海創辦人郭台銘昨天（27日）下午在台中舉行感恩見面會，原傳出發言人、永齡基金會副執行蔡沁瑜投入桃園市第六選區立委，不過她在會前受訪時首度表達「不會參選」！感恩會中，永齡基金會顧問郭昕宜、苗縣竹南鎮民代表陳怡樺也分別在感恩會中以政治歷練不足為由，宣佈不會參選台中市第五選區及苗縣立委選舉，將轉為郭台銘政經學院的種子學員。

請繼續往下閱讀...

蔡沁瑜受訪時被媒體詢是否投入立委選舉時回應，生涯規劃要做的事還很多，有政經學校的前置作業，以及媒體應對要負責，她說，「郭董也認為我在發言人的位置還算稱職，以這樣的能量幫助郭家軍」，因此「個人不參選」！

而原本在郭家軍及地方呼聲頗高的郭昕宜，今年9月傳出遷戶籍到台中北區，為投入台中市北北屯區立委做準備，也一手操辦郭台銘在高雄及台中的感恩見面會，但在介紹友軍單元，蔡壁如率領民眾黨提名人亮相時，宣佈不參選。

郭昕宜表示，她還年輕，政治歷練不足，郭董對她期望高，希望有完整的經驗，才能到國會，將會繼續栽培她，她相信「成功不一定在我，但成功一定有我」，並率領郭粉高，口號「相信郭台銘，台灣一定贏」！

而在郭台銘桃園升旗典禮公開介紹「郭家娘子軍」新加入的苗縣竹南鎮民代表陳怡樺則說，這陣子沈澱之後決定不滲選，自認還需要時間、歷練，學習與調整，期許自己有更多能力承擔更多責任。

而蔡沁瑜在感恩會前也說明，郭柯合作在遇到立委選區都各有中意人選時，雙方會盡量協調，彼此都能滿意的情形最好，有協調機制「這段時間大家努力一下，再來比民調，或各自有在地聲音推薦」雙方合作已達95%，共推一名參選人，如有1、2人意見分歧，各支持各的也無妨，強調郭柯合作不會改變。

目前苗栗縣第一選區立委，柯文哲推舉民進黨籍「友柯派」前政院中部聯合服務中心副執行長秘書朱哲成，台中市第五選區則推出獅子會300C1總監謝文卿。

郭家軍郭昕宜宣佈不參選立委。（記者蔡淑媛攝）

郭家軍陳怡樺宣佈不參選立委。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法