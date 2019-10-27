為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

蔡沁瑜不選立委了！ 郭家軍3女將宣佈不參戰

郭台銘發言人蔡沁瑜不選立委。（記者蔡淑媛攝）

郭台銘發言人蔡沁瑜不選立委。（記者蔡淑媛攝）

2019-10-27 23:53:38

首次上稿 10-27 23:53
更新時間 10-28 06:24

〔記者蔡淑媛／台中報導〕鴻海創辦人郭台銘昨天（27日）下午在台中舉行感恩見面會，原傳出發言人、永齡基金會副執行蔡沁瑜投入桃園市第六選區立委，不過她在會前受訪時首度表達「不會參選」！感恩會中，永齡基金會顧問郭昕宜、苗縣竹南鎮民代表陳怡樺也分別在感恩會中以政治歷練不足為由，宣佈不會參選台中市第五選區及苗縣立委選舉，將轉為郭台銘政經學院的種子學員。

蔡沁瑜受訪時被媒體詢是否投入立委選舉時回應，生涯規劃要做的事還很多，有政經學校的前置作業，以及媒體應對要負責，她說，「郭董也認為我在發言人的位置還算稱職，以這樣的能量幫助郭家軍」，因此「個人不參選」！

而原本在郭家軍及地方呼聲頗高的郭昕宜，今年9月傳出遷戶籍到台中北區，為投入台中市北北屯區立委做準備，也一手操辦郭台銘在高雄及台中的感恩見面會，但在介紹友軍單元，蔡壁如率領民眾黨提名人亮相時，宣佈不參選。

郭昕宜表示，她還年輕，政治歷練不足，郭董對她期望高，希望有完整的經驗，才能到國會，將會繼續栽培她，她相信「成功不一定在我，但成功一定有我」，並率領郭粉高，口號「相信郭台銘，台灣一定贏」！

而在郭台銘桃園升旗典禮公開介紹「郭家娘子軍」新加入的苗縣竹南鎮民代表陳怡樺則說，這陣子沈澱之後決定不滲選，自認還需要時間、歷練，學習與調整，期許自己有更多能力承擔更多責任。

而蔡沁瑜在感恩會前也說明，郭柯合作在遇到立委選區都各有中意人選時，雙方會盡量協調，彼此都能滿意的情形最好，有協調機制「這段時間大家努力一下，再來比民調，或各自有在地聲音推薦」雙方合作已達95%，共推一名參選人，如有1、2人意見分歧，各支持各的也無妨，強調郭柯合作不會改變。

目前苗栗縣第一選區立委，柯文哲推舉民進黨籍「友柯派」前政院中部聯合服務中心副執行長秘書朱哲成，台中市第五選區則推出獅子會300C1總監謝文卿。

郭家軍郭昕宜宣佈不參選立委。（記者蔡淑媛攝）

郭家軍郭昕宜宣佈不參選立委。（記者蔡淑媛攝）

郭家軍陳怡樺宣佈不參選立委。（記者蔡淑媛攝）

郭家軍陳怡樺宣佈不參選立委。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
劉宥彤對賭百萬雞排遭威嚇 蔡沁瑜：若提告求償夠請雞排

劉宥彤對賭百萬雞排遭威嚇 蔡沁瑜：若提告求償夠請雞排
「全國最美鎮代」不選立委了！陳怡樺：挺陳超明連任

「全國最美鎮代」不選立委了！陳怡樺：挺陳超明連任
蛇頸龍現身 臺北文創讓創意活起來

蛇頸龍現身 臺北文創讓創意活起來
披郭袍征戰桃園立委？ 蔡沁瑜：已準備好 在等最後一聲令下…

披郭袍征戰桃園立委？ 蔡沁瑜：已準備好 在等最後一聲令下…
郭柯各推立委 郭昕宜：協調只推１人

郭柯各推立委 郭昕宜：協調只推１人
天才少女韓德森 連4年至少2勝

天才少女韓德森 連4年至少2勝

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播