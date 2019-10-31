韓國瑜人形立牌「被站」議會 藍營批綠營議員變演員

高市議會國民黨團批評綠營把議員當演員。（記者王榮祥攝）

2019-10-31 10:44:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會民進黨團今天在議事廳放了大批韓國瑜人形立牌。高市議會國民黨團痛批綠營蹭韓無下限、議員變演員，呼籲綠營別再作秀，趕緊回歸市政、理性探討。

總質詢首位上陣的國民黨籍議員邱于軒指出，每個議員都有總質詢時間，為的是反映地方心聲，沒想到一到會場，就看到擺滿韓市長立牌，請問一下局處首長要如何專心回答，且現場議員一定會受到影響，她自己的情緒就受到很大影響。

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邱于軒呼籲民進黨不要再作秀、不要再蹭韓，老是借韓市長的殼上市，只為上媒體、上電視，卻沒有針對市政，所以希望綠營不要再亂，回歸市政、理性探討。

國民黨議員李雅靜說，民進黨該做的秀也做的夠多了，每天做秀、難道不會厭煩、不會厭倦嗎？難道沒有韓國瑜，就不會問政嗎？難道沒有韓國瑜，高雄市政府的一些事務就不用推行嗎？難道沒有韓國瑜，你們就真的這樣每天作秀嗎？她拜託民進黨團，不要浪費市民資源，不管是媒體也好，或者是在議會議事廳裡該盡的責任也好。

國民黨議員陳麗娜批評，民進黨議員當演員，真的滿特別的，那市民朋友應該要起而撻伐，想想看明年度還有多少基礎建設要做、多少社會福利要做、多少的教育政策要進行，如果沒有把預算在今年度審完，當然明年度會出現一些狀況。

她表示，議員都有選區、選民的期待，所有市民朋友都在看，民進黨如果今天要當演員，那也是他們的抉擇，但是這人形立牌一放上去後，是不是就在這個會期全部都放？請民進黨說清楚、講明白，不要蠻牛在的時候就有活力，沒喝蠻牛就沒精神，蠻牛就是韓國瑜。

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