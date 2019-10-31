高市總預算案 高雄綠營放話：韓國瑜辭去市長、就審預算

高市議會總質詢首日，市長韓國瑜座位空著。（記者王榮祥攝）

2019-10-31 10:04:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜拿葉菊蘭、陳其邁、許立明代理市長為例，強調自己是依法請假；高市議會民進黨團今表示葉匡時只是「代行職務」、並非代理市長，很多事情仍需市長決定，砲轟韓國瑜說法混淆視聽、不倫不類，並喊話韓國瑜若辭去市長、民進黨團就審預算。

高市議會總質詢第一天，市長請假不在。（記者王榮祥攝）

高雄市議會今天上午進行總質詢，下午將審查總預算案，高雄市長韓國瑜請假參選，未出席議會，他表示高雄過去曾有葉菊蘭、陳其邁、許立明等3位代理市長，他現在是依法請假、專心打選戰，儘管綠營磨刀霍霍，今、明兩天仍將到桃園市持續傾聽之旅。

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高市議會民進黨團強調落跑市長、拒審預算，市長請辭、就審議算。（記者王榮祥攝）

高市議會民進黨團議員簡煥宗、何權峰、李柏毅、高閔琳、邱俊憲，今上午聯合重申落跑市長、拒審議算，並對葉匡時的代行職務提出質疑，直言這情況跟過往代理市長完全不一樣，當時前市長陳菊是辭職、許立明代理，跟現在韓國瑜「請假」，葉匡時代行職務根本不同，痛批韓國瑜混淆視聽，不倫不類。

綠營喊話，希望韓國瑜回來主持總預算審查，依照他前兩週行程安排，撥空回來絕對可以，如果不回來，那就乾脆請辭，讓副市長真正代理，民進黨也就會審預算。

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