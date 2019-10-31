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市長在有跟沒有之間！韓國瑜人形立牌「被站」高市議會

民進黨團今在高市議會擺上廿五面韓國瑜人形立牌，抗議韓國瑜缺席總質詢。（記者王榮祥攝）

民進黨團今在高市議會擺上廿五面韓國瑜人形立牌，抗議韓國瑜缺席總質詢。（記者王榮祥攝）

2019-10-31 09:13:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會總質詢首日，民進黨團在議事廳內外，放置25面高雄市長韓國瑜的「人形立牌」，凸顯今天總質詢跟總預算審議，在有、跟沒有市長之間進行，國民黨團則批評把議會變菜市場。

民進黨在高市議會放置韓國瑜人形立牌。（記者王榮祥攝）

今天是韓國瑜擔任市長後第一次主導的總預算審查，綠營主張，韓市長應該照慣例到議會說明，結果他請假參選、完全避開，而高雄市政府官員到目前為止，只跟國民黨團來進行議會預算溝通，根本沒跟其他黨團協商，痛批「他們就是仗勢著人數多」。

民進黨市議員與韓國瑜名牌合影。（記者王榮祥攝）

今天上午總質詢前3人都是國民黨籍，綠營也提醒各界關注，看看國民黨團議員是不是會放棄質詢市長的權力。

民進黨團在議事廳大門旁擺上韓國瑜立牌。（記者王榮祥攝）

至於民進黨團議員，因為無法質詢市長，只好在議員位子上擺上了韓國瑜人形立牌，就是要突顯韓市長選擇規避議會的監督、這件荒謬的事情。

綠營指出，高雄市議會從來沒有發生過這樣子，市長上任不到一年的時間，為了他自己再度參選總統大位，選擇請假3個月，不來面對議會，國民黨團要放棄自己權利，說得很好聽，實際上卻是自我閹割。

綠營強調，今天會有20幾面人形立牌，就放在民進黨籍議員桌上，議員要放什麼是議員權利，也不會干擾議事進行。

幾位民進黨議員也專程到市長座位前，與市長名牌合照，表達對市長不在高雄的抗議。

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