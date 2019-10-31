軍機採購 空軍：F16V單機價1.21億美金 F35要1.5億美金以上

空軍說明我國採購F16V戰機的單機價約為1億2100萬美金，比起F35來說便宜許多。（資料來源：國防部提供）

2019-10-31 09:48:08

〔記者羅添斌／台北報導}立法院昨天三讀通過F16V戰機採購特別條例，行政院今天也將通過戰機採購特別預算草案，但各界對我國採購F16V戰機的價格一直存在疑慮，甚至說可能比買美國F35的價格還要貴，空軍司令部上午指出，我國採購F16V戰機的單機價格約為1億2100萬美金，而相關國家購買F-35的單機價格均為美金1.5億以上。

空軍司令部表示，美商洛馬公司所公告之F-35合約價格是為供售美軍及初始研發國之價格，並未包含參與研發出資的金額，且各國購買之品項、數量及供貨期程等均不相同，比較周邊國家購買F-35單機價格均為美金1.5億以上，故無法簡化類比、同等推論。

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空軍並指出，我國採購F-16V（BLK70）戰機為美國同意供售購買國中最優惠的價格，且空軍司令部採購之戰機與現役F-16型戰機使用的武器彈藥裝備具有共通性，可避免同時屆壽期，有效撙節國防預算。

空軍表示，依美國武獲年報（SAR），F-35型戰機研發經費粗估已花費達531億美元，非初始會員國採購，須攤提研發經費，且需出資國同意始能採購，按目前規劃量產期程須俟2044年始有空窗期可供售非會員國，考量現時敵情威脅，採購F-16V（BLK70）可立即提升空防戰力，縮短人員訓練時程、減少軍事投資及後勤維持成本，亦可達成工業合作，全面提升國防產業發展。

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