國防部長打包票 F16V可擊落殲20

2019-09-24

嚴德發：一打一 我戰技高超絕對勝出

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交、財政聯席會昨初審通過「新式戰機採購特別條例草案」，使我國向美國採購六十六架F-16V block70戰機有法源依據。朝野立委則關切F-16V戰機能否和中國第五代戰機「殲20」抗衡，國防部長嚴德發答詢表示，我國飛行員戰技高超，「一對一我們絕對把它（殲20）打掉」！

嚴德發說明，F-16V block70戰機配備ＡＥＳＡ（主動電子掃描陣列）先進雷達，可儘早掌握目標，殲20戰機在雷達上的截面積則較小。但我方新戰機結合電戰系統，加上Link16既有鏈路並和地面部隊配合，可與殲20戰機抗衡。

民進黨立委施義芳則問，F-16V屬於「四代半」戰機，但殲20為「第五代」戰機，如「一打一」，我方勝率為何？空軍參謀長劉任遠強調，未來戰爭不會僅「一打一」，而是整體作戰；嚴德發則自信表示：「我們飛行員戰技高超，絕對沒有問題，一對一我們絕對把它打掉！」

空軍參謀長： 兩機性能在伯仲之間

至於F-16V戰機對上中國現役戰機的優劣勢，劉任遠答詢表示，經軍方模擬，我國F-16V面對蘇30、蘇35、殲10、殲11等戰機，能力皆在其之上，但F-16V和殲20戰機性能則在「伯仲之間」，且雖殲20匿蹤性能較佳，但實際數據仍待商榷。

「新式戰機採購特別條例草案」明定採購新戰機特別預算，不得超過二五○○億元上限。立委王定宇則提出修正動議，如因匯率波動導致超過預算上限，可由總預算編列支應，此案獲聯席會通過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法