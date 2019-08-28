徐永明喊「買F-35」 作家用這比喻神解：搞錯方向了...

2019-08-28 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕估計費用80億美元的美國F-16V戰機軍購案，行政院編列特別預算送審，朝野黨團立場一致相當支持，有望盡速三讀通過，時代力量黨主席徐永明則認為若能取得F-35戰機，就更能平衡兩岸軍事力量，不過作家朱宥勳用比喻來指出，徐永明的發言實在「令人扶額」。

朱宥勳表示，他明白在野黨必須跟執政黨做市場區隔，因此對這種不可能擋的預算案只有用「精益求精」來刷存在感，但也要「精對方向」。

朱宥勳指出，過去國防部確實在F-35和F-16之間考量，但買武器不是打電動，不是選數值高的F-35就好，即使F-16V不是最新的第五代戰機，但由於台灣空軍有長期操作F-16家族的經驗，後勤和訓練上的成本會「低很多」。

朱宥勳說，F-35有很多國家要買，產能根本不夠，要好幾年後才能交機，但F-16V狀況不同，產線充足，很快就能拿到新戰機，他認為即使不是補到最強，但下一目標也不該是買F-35。

朱宥勳比喻，「你客廳已經買了一張沙發，接下來的當務之急是買一張更貴的沙發嗎？不是吧，應該是去補齊餐桌、電視吧？」也認為徐永明的建議，就好像「現在餓肚子，有一家熱門排隊名店、也有一家還不錯的小吃攤。考量各種效益之後，你決定小吃攤。吃飽了，他接著說：我們現在去吃那家排隊名店！」

朱宥勳臉書全文

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