F-16V軍購案預計年底前三讀 在野黨團：目標是F-35

2019-08-27 10:40

〔記者謝君臨／台北報導〕美國F-16V戰機軍購案估計費用80億美元，行政院將編列特別預算送立法院審議；由於事涉國家安全，在近年共機頻繁繞台的情況下，朝野黨團立場一致，均支持軍購預算案儘速三讀通過；民進黨團總召柯建銘表示，預計年底前完成三讀；不過，在野黨團也提醒，相關人員培訓及紀律維持，同樣需要強化，也希望國防部努力促成美方售我F-35戰機的目標。

柯建銘表示，黨團對於軍購案不會有意見，連高雄市長韓國瑜也支持，他相信國民黨團不會反對；程序上，應先取得朝野支持，國防部須禮貌性拜會各黨團，民進黨團也會密切配合，行政立法要並肩作戰。

柯建銘強調，以台灣目前的處境，好不容易才有這樣的軍購案，總統蔡英文付出很大的心力，美國總統川普也支持我們，整個國際情勢、大環境已不同，相信台灣人民也應該會支持，珍惜這樣的成就，全民共同為國家安全提升戰力。

柯建銘指出，下會期預計9月中開議，扣掉明年大選前最後衝刺的兩週，大概只剩下3個多月的時間，還要處理總預算，可能10月中下旬先處理軍購特別條例，法通過後再處理特別預算案，若朝野有共識盼能加速時程，預計年底前完成三讀。

國民黨團總召曾銘宗表示，軍購案能提升我們的防衛能力，大方向上黨團是贊成的，但是除了買武器設備之外，相關人員的訓練及紀律維持也要強化。曾強調，由於軍購案金額龐大，到底這個價格合不合理，到時候會從嚴審核。

曾銘宗另提及，購買武器提升戰力當然非常重要，但兩岸關係怎麼維持穩定發展也同樣重要，不能因選舉一直挑釁對方，導致兩岸關係持續惡化，把國家推到戰爭邊緣，不是負責任的執政黨應該做的事情。

時代力量黨團總召徐永明指出，這次看來跨黨派應有共識，預算若送進立院，應該都是支持的，因為中國軍機繞台，其實不分黨派都有感受到壓力。

徐永明表示，除了軍購案，他更關心的是，之前軍方有提及台灣可望成為F-16戰機的亞太維修中心，這部分希望國防部有較清楚的說明；此外，對台灣而言，若能取得F-35戰機，更能平衡兩岸軍事力量的失衡，盼國防部努力促成此目標。

親民黨團總召李鴻鈞說，不反對軍購案，我們的戰機都已老化，國家基本的國防還是要有，台灣需要國防不是只有兩岸問題，以前菲律賓也欺負過我們的漁船，當然更期待的是，未來台灣在製造、後勤維修等技術上，能夠再向上提升。

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