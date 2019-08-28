與民進黨談合作「一頭熱」？ 徐永明：每天喊到不好意思

2019-08-28 11:16

〔記者謝君臨／台北報導〕2020總統、立委大選剩不到5個月，時代力量黨主席徐永明今天重申，黨的立場是「改革護台」，可與民進黨所主張的「抗中保台」匯流，呼籲於立法院下會期推動憲政改革等議題；不過，徐也說，對於與民進黨談合作，他每天喊，講到都不好意思了，好像是他「一頭熱」，現在就靜待民進黨那邊的回應。

徐永明今出席時力「頭城搶孤」記者會，替時力宜蘭黨部的「搶孤部隊」授旗，盼能搶下順風旗，讓2020時力旗開得勝；會後，徐永明接受媒體提問，被問到是否在前主席邱顯智的基礎下，繼續與民進黨談相關合作。

徐永明指出，他已多次提及要趕快談、不拘形式，但好像是他「一頭熱」，每天喊著要談，講到都不好意思；徐說，時力與其他團體的晤談都已開展，按既定步驟進行，至於民進黨部分，幕僚作業將於本週展開，期待民進黨能把他們「改革護台」的理念講出來，目前靜待民進黨那邊的回應。

徐永明說，時力的立場是「改革護台」，跟民進黨所主張的「抗中保台」可以匯流，呼籲蔡英文總統，比如說憲改主張，最低工資法，實價登錄2.0等法案，都符合「改革護台」的主張，若能夠匯流，相信對蔡總統的支持會更加穩定；徐強調，時力和民進黨在國會加起來是多數，很多法案可以推，包括憲改。

對於過去與其他小黨之間的恩怨，徐永明表示，對於社民黨在大安區的佈局，時力全力支持，過去與各黨之間的小恩小怨，他會聽進去，但不會看得太嚴重，妨害我們對他們的支持。

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