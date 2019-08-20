韓國瑜感謝川普軍售 作家神解：這下要同情中國人了

2019-08-20 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普19日親口證實，美方已批准對台F-16V戰機軍售案，而國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室也發布中英文感謝聲明，但遭網友狂嗆收割。對此，作家朱宥勳諷刺說「韓國瑜感謝美國賣F-16V給我們，是非常合邏輯的事情啊」。

針對川普批准出售台灣F-16V戰機軍售案，韓國瑜19日透過競選總部指出，台灣海峽軍事力量失衡嚴重情況下，國軍除循序進行武器裝備汰舊換新，建構新一代戰力有其必要性及急迫性，未來如擔任總統，也將會繼續強化台美國防與安全關係，善盡「和平捍衛者」的角色。但相關新聞轉貼到PTT後，韓國瑜遭網友狂轟收割、搶功勞。

對此，朱宥勳在臉書表示，韓國瑜感謝美國賣F-16V給台灣，是非常合邏輯的事情。他神解笑說，不只韓國瑜，整個國民黨是都該表達謝意的，「因為台灣越難被中國攻下，他們越能從賣台的生意裡賺到更高的利潤」。

朱宥勳說，如果台灣毫無抵抗能力，中國哪需要討好這些廢物呢？有民進黨保衛國家，「才輪得到國民黨賣國，生財之道也」。他還笑稱：「說著說著都要同情中國人了（拭淚）」。

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