中午才到北農上班！名嘴爆韓國瑜曾喝醉「打破瓶子要刺人」

名嘴、資深媒體人陳東豪就爆料，韓國瑜在北農月收可以超過30萬，更常常中午才到北農上班，還曾經喝醉「瓶子打破要刺人」。（圖片擷取自「鄭知道了」）

2019-10-31 00:36:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜過去曾在台北農產運銷公司（北農）擔任總經理，名嘴、資深媒體人陳東豪就爆料，當初韓國瑜月收可以超過30萬，更常常中午才到北農上班，還曾經喝醉，「瓶子打破要刺人」。

陳東豪在節目《鄭知道了》中表示，韓國瑜當初1個月工作收入就有17萬，再加上簽單就能領的行政費和特支費「大概16萬多」，1個月加總起來就有30幾萬的收入，而每天早上上班不一定要簽到，通常大家中午才能看到韓國瑜出現在北農的餐廳，陳東豪表示能提出這一切都有證人，就是當時的北農董事長許長仁，更霸氣表示「我們歡迎被告」。

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陳東豪說，韓國瑜一直都是瘦瘦的，中午才到公司和大家一起吃午餐，有一次在餐廳喝酒喝到酒醉，「瓶子打破要刺人家」，被旁邊北農的人攔下來，此話一出讓節目主持人鄭弘儀驚呼「真的？」陳東豪也回應「我說的我負責！」

陳東豪談到，1年年薪加上韓給自己的獎金可以到400萬，韓國瑜晚上還可以去找朋友打麻將，心情不好就請朋友帶他去喝酒，更表示「餐廳是有女生幫忙倒酒的」，陳東豪笑問，「這樣子算不算吃香喝辣？」最後再強調一次「講那麼具體，要被告我也甘心情願」。

「鄭知道了」節目片段

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