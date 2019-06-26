韓國瑜被爆「北農私房錢」卻批檢調打擊 北檢：週刊未查證

2019-06-26 17:49

〔記者錢利忠／台北報導〕關於台北地檢署偵辦高雄市長韓國瑜時任台北農產運銷公司總經理期間被控濫發獎金等案，《鏡週刊》今天報導指稱北檢近日赴北農調閱資料，另提及「檢方調查」北農會計帳冊，發現未入帳的超額盈餘變成韓國瑜的私房錢等情節，引來韓國瑜質疑民進黨用檢調打擊國民黨候選人；北檢今天則發新聞稿澄清，請外界勿做無謂揣測。

北檢今天下午發新聞稿澄清指出，本署偵辦任何案件，一向嚴守刑事訴訟法「偵查不公開」之規定，媒體報導所載「檢方調查」云云等內容均與本署無關，且未曾向本署進行查證，請外界勿做無謂之揣測，特此澄清。

《鏡週刊》報導內容提及，檢方調查北農各年度的會計帳冊，發現北農公司的營業淨利早在2010年即趨於穩定成長，韓國瑜2013年上任後，北農財報隔年淨利1800萬元，後逐年增加，至2017年已有5800萬元，這4年淨利成長2.5倍，蔬菜平均交易價從20元漲到近28元，營收都會列入隔年度的會計帳內，但北農因業務量及業外收入淨利增加，每年累積上千萬元不等未入帳的超額盈餘，如果依比例來算，也會同等增加2.5倍，但這些錢都變成韓國瑜的私房錢。

韓國瑜今天則提出質疑，指北農權力最高單位是股東大會，股東大會決算都審查完畢了，再來就董事會，北農是民營佔大多數55％公司，股東大會都通過，董事會也通過，所有支出一切都合法，這是在查什麼？此外，韓國瑜還透露，有些人一直警告，民進黨會用檢調，各種不正當手法，打擊國民黨總統候選人，「我以前不太相信，現在覺得好像這麼一回事」。

針對《鏡週刊》報導內容，以及包括韓國瑜等來自各界的質疑，北檢則發布新聞稿澄清，強調媒體報導的部分內容，北檢已於今年6月20日發布新聞稿澄清，與本署相關案件卷內證據資料未盡相符，且週刊的報導未曾向北檢進行查證，請外界勿做無謂之揣測，特此澄清。

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