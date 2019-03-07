挨批天天喝酒！韓國瑜嗆「桃議員不該管高雄事」遭網噓爆

2019-03-07 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇爆料，高雄市長韓國瑜在任職於台北農產運銷公司總經理期間幾乎每天都喝酒，且「消息來源的可信度高達百分之百」；對此，韓國瑜回應表示「桃園議員不應該管高雄的事」，不過這樣的回應也立刻遭網友噓爆。

王浩宇日前在政論節目爆料，韓國瑜任職北農期間，幾乎每天喝酒，「還沒中午就是酒醉的狀態，常常到了下午3、4點才真正開始工作」；他更在臉書上指出餐廳名稱，「請北農公布韓國瑜擔任總經理期間在『一郎』餐廳『用餐』及『酒水』的相關發票，就知道我說的是不是事實囉！」對於爆料內容引起爭議，王浩宇更稱自己的消息來源「可信度高達百分之百」。

根據《東森新聞》報導，曾任北農官派董事的市議員游淑慧對此痛罵王浩宇，稱「這位佛地魔，如果你要無中生有捏造事實、要造口業的話，是不是要有魄力一點，起碼對著曲棍球或者是以跳海來起誓？」韓國瑜回應，「王浩宇是桃園議員，實在不應該管高雄的事」，更指出「桃園的那個議員（指王浩宇），他沒講過我什麼好話吧」。

不過相關消息被轉至PTT後，網友紛紛留言痛罵「這不是你在北農的事嗎？」「有個地方的市長還管整個國家的外交勒」、「天天管中央 桃園不能嘴你喔」、「又打臉自己了」、「你整天在管中央好意思講喔」、「可是高雄市長可以管全台灣」、「雖然討厭王（王浩宇），但更討厭韓（韓國瑜）」、

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