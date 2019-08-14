韓國瑜稱「不知夜店長怎樣」 李俊毅：「習慣」容易改嗎？

2019-08-14 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕前藍委陳宏昌指控國民黨總統參選人韓國瑜「整天打麻將、吃喝玩樂、抱女人」，讓韓打算提告，沒想到前高雄縣長楊秋興也指控韓「小三、酗酒、夜店是現在進行式」，韓又急著澄清絕無此事。對此，曾和韓國瑜當過立法院同事的前綠委李俊毅表示，韓國瑜說當高雄市長以後就沒有那種酒酣耳熱的生活，但「習慣」那麼容易改嗎？

陳宏昌11日諷刺韓國瑜：「國民黨怎麼提名一個整天打麻將、吃喝玩樂抱女人的總統候選人？」言論引發外界熱議，韓辦限陳宏昌3天內道歉，否則提告。韓國瑜坦承，他年輕當立委時確實放縱過，喝酒、抽菸、打麻將及不認真，也曾多次公開承認，自己不會逃避這段迷思的過去，但強調現在的他跟20年前已不一樣。

沒想到連楊秋興接力指控韓國瑜「小三、酗酒、夜店是現在進行式」，韓國瑜則急忙澄清絕無此事，並稱到高雄一年半，沒去過夜店、也不知道夜店長怎樣。但其實韓國瑜前幾個月才在夜店直播過，4月份還到苓雅警分局主持臨檢勤教，並前往一間知名夜店「查毒」。

據《三立新聞網》 報導，對此，曾和韓國瑜同時期擔任立委的李俊毅表示，過去很多事情如利益交換、橋事情都在酒家進行，因此很多政治人物就會迷失在這個聲色場所裡。

李俊毅就直指，韓國瑜不斷被人檢驗私生活，是否真的花天酒地，這些韓不會否認、也不敢否認，因為事實擺在那邊，即使韓國瑜自稱當市長後收斂許多，就沒有再過著酒酣耳熱的生活，沒有這種習性，但李俊毅質疑：「是嗎？習慣那麼容易改嗎？」

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