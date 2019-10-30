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國民黨不滿代理人法付委 黃國昌：吳敦義出來切磋

立委黃國昌今日表示，他無法瞭解國民黨堅持該法案會「侵害台商權益」的邏輯，並質疑國民黨真的有仔細讀過法案嗎？吳敦義主席要不要出來切磋一下？（資料照）

立委黃國昌今日表示，他無法瞭解國民黨堅持該法案會「侵害台商權益」的邏輯，並質疑國民黨真的有仔細讀過法案嗎？吳敦義主席要不要出來切磋一下？（資料照）

2019-10-30 20:59:01

〔即時新聞／綜合報導〕「中共代理人」相關法案今（30）日順利一讀付委審查，國民黨團表達強烈譴責並嗆即日起關閉所有朝野協商大門，時代力量立法委員黃國昌晚間在臉書上表示，他無法瞭解國民黨堅持該法案會「侵害台商權益」的邏輯，並質問道：「國民黨真的有仔細讀過我們草擬的法案嗎？」、「吳敦義主席要不要代表出來切磋一下？」

針對國民黨團反對「中共代理人」相關法案，今（30）日又強烈譴責該法案順利付委審查，嗆聲要關閉朝野協商大門。時力立委黃國昌晚間在臉書表示，他真的不瞭解中國國民黨的邏輯。

黃國昌質問道，為了守護台灣民主的《反併吞滲透法》，到底是如何會侵害台商權益？難道國民黨不知道，美國早已制定《外國代理人登記法》（FARA），去年美國司法部也要求中國官媒《環球電視網》、《新華社》註冊為外國代理人。

黃國昌強調，台美情況不同，法條設計當然也不相同，但台灣的法律提案，必然是配合台灣的需要而設計的。

黃國昌不禁質疑：「中國國民黨真的有仔細讀過我們草擬的法案嗎？」並以標籤（#）形式問道：「吳敦義主席要不要代表國民黨出來切磋一下？」。

相關原文請見：

黃國昌表示，台美情況不同，法條設計當然也不相同，但絕對是配合台灣的需要而設計。（圖擷取自臉書 黃國昌）

黃國昌表示，台美情況不同，法條設計當然也不相同，但絕對是配合台灣的需要而設計。（圖擷取自臉書 黃國昌）

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