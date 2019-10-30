中國統戰文工團藍營執政縣市巡演 「不得公開致詞」

中國煤礦文工團將來台，我政府要求不得上台公開致詞，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，行政院長蘇貞昌已請相關部會注意此事，蘇院長認為，不能利用台灣的民主機制，來傷害台灣的民主。（資料照）

2019-10-30 18:10:16

〔記者李欣芳／台北報導〕中共統戰部轄下「中國僑聯」主辦文化統戰活動，將由中共國家級藝術團體「煤礦文工團」擔綱，11月6日將來台到藍營執政的4縣市巡演，首站在高雄市登台，據了解，移民署在10月15日召開聯合審查會後，不同意中國僑聯文化交流部長劉奇來台，理由是劉奇來台具統戰性質，劉奇又擔任煤礦文工團的團長，層級較高，因此對其來台申請予以駁回，其餘40位表演人員經同意來台，但不得從事與許可目的不符活動等事項。

政府知情官員表示，中國的「煤礦文工團」這次來台將到藍營執政的4縣市，包括高雄市、南投縣、苗栗縣與新竹縣表演，移民署15日召開聯審會，在會中相關主管部會文化部、陸委會對40人要登台表演沒有異議，但會中決定要求這40人來台表演期間，不得上台公開致詞。

請繼續往下閱讀...

知情官員說，中國的「煤礦文工團」提出補充說明，指這次來台定調是單純的表演活動，不會從事與許可目的不符的活動。

對於中國「煤礦文工團」將來台，行政院長蘇貞昌今天上午受訪表示，我們和中國之間的文化交流都是好的，都是歡迎的，但希望不要有政治目的，尤其所謂的「統戰」，是最違反台灣主流民意，如果有過份的，政府一定會制止。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午受訪時補充說，蘇院長已請相關部會注意此事，蘇院長認為，不能利用台灣的民主機制，來傷害台灣的民主。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法