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反制藍營杯葛！民進黨團出招將「紅色代理人」法案付委審查

立法院院會29日上午處理多項變更議程案，民進黨及國民黨團各自拿出手舉牌，引導同黨委員表決。（記者羅沛德攝）

立法院院會29日上午處理多項變更議程案，民進黨及國民黨團各自拿出手舉牌，引導同黨委員表決。（記者羅沛德攝）

2019-10-29 11:16:43

〔記者黃欣柏／台北報導〕面對中國持續強化對台統戰，立法院民進黨團、時代力量黨團分別提出「紅色代理人」相關修法，但在本月15日遭國民黨團及親民黨團提出復議案杯葛，致相關法案無法交付委員會。對此，民進黨團今在立法院院會中也出招，以提案變更議程方式表決相關復議案，並以人數優勢再度將相關法案交付委員會審查。

民進黨立委王定宇今表示，國民黨在上次院會最後一刻，利用議事規則「復議」阻擾「紅色代理人」相關提案，今天民進黨團則提變更議程，正式將「紅色代理人」相關提案交付委員會完成一讀。

對於時代力量黨團希望將相關提案逕付二讀，王定宇則強調，有人以「逕付二讀」來表現堅定或積極，但本法影響甚鉅，且有多個提案版本，應該經過討論及併案處理，「我們會盡全力在本會期完成，務必保護2300萬人的安全和民主體制！」

據了解，本次交付委員會審查的「紅色代理人」相關提案包括民進黨立委王定宇等人所提「兩岸人民關係條例部分條文修正草案」與「遊說法第8條及第21條條文修正草案」、民進黨立委尤美女等人所提「境外勢力影響透明法草案」及時代力量黨團所提「兩岸人民關係條例部分條文修正草案」、民進黨立委陳亭妃所提「兩岸人民關係條例部分條文修正草案」等。（11:52更新）

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