時力不分區 黃國昌列第四或六

黃國昌預計將列時代力量不分區第四或第六名。（資料照）

2019-10-30 05:30:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕二○二○大選腳步逼近，各小黨積極布局不分區、搶攻政黨票。時代力量黨主席徐永明昨受訪表示，時力預計提名十四至十六席不分區立委，將於十一月初公布。據悉，包含醫師陳永興、前黨主席邱顯智都在不分區考慮範圍之內，另黨內共識立委黃國昌預計將列不分區第四或第六名。

日前傳出北市都發局前局長林洲民、北市府市政顧問翟本喬皆為時力不分區立委名單的徵詢對象，不過，消息傳出後遭林洲民婉拒，翟本喬則在臉書貼文稱萬聖節要假扮立委，引發聯想。黨內人士表示，不分區名單目前仍在討論中，前六名安全名單人選由黃國昌負責，其餘則是黨主席徐永明負責徵詢。

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黨內人士指出，時力不分區名單第一名向來都是以女性為主，此次會提出的人選，預計將是符合時力專業形象、認同時力價值理念，「有點素人但不會太素」、具有一定知名度。

「時代力量二○二○政黨比例代表立法委員提名辦法」規定，不分區立委提名將由提名小組徵詢決策委員、地方黨部主委、黨公職意見，決定名單及排序後，再送決策委員會討論；名單經決策委員會投票半數通過後，再由黨員線上投票。

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