中共統戰文工團首站攻高雄 基進黨批：買辦行為！

中國煤礦文工團下月將在高雄進行文化統戰演出。（翻攝中國煤礦文工團官網）

2019-10-30 09:53:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕由中共統戰部所轄「中國僑聯」主辦的文化統戰活動，將於11月登台巡演，而來台首攻的城市，就選在剛換市長的高雄；對此，台灣基進黨表示，這場活動就是由親中軍人、救國團、黨國三位一體合作的買辦行為。

這次來台表演的團體為「煤礦文工團」、「江蘇省雜技團」、「鐵路文工團」等單位，其中，成立於1947年的「煤礦文工團」，是中共國家級藝術團體，曾是「國家安全生產監督管理總局」直屬事業單位，早年專門在中共大本營楊家嶺，表演給中共領導階層欣賞。

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11月6日在高雄文化中心至德堂演出的「親情中華．歡聚台灣」，據悉這場演出在台灣方面「有心人」的協助下，至德堂近1800個座位，早就被索票一空，且這是高雄首度被中國文化統戰侵襲，令人不禁質疑，這是否就是市長換人做做看的下場？

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋指出，今年4月，中國統促會在台中市辦「和平統一融合發展論壇」與遊行，並邀請曾鼓吹武統台灣的中國學者李毅來台時，設籍台灣的中華僑聯總會就在當時的拜訪名單之列，由此可見其與對岸不尋常的關係。

張博洋提醒，中國對台滲透無孔不入，主要就是利用台灣社會多元開放的特性，以中華文化交流、兩岸一家親為包裝，實際上則是宣揚中國反民主的聲音，國安單位該關心的並非檯面上的表演內容，一般民眾不會因為看了一場表演就支持一國兩制，但統戰團體卻可以利用演出機會，聯繫在台的人際網絡、促進統戰金流、人流的往來，替自己做業績。

張博洋嘲諷，救國團早年明明是為了抗共成立的組織，以青年保衛中華民國身先士卒為號招，現在青年們老了，卻對於與中國的交流比誰都還身先士卒，是不是忘了自己成立的目的？若救國團對於這種統戰交流如此高度興趣，何不改名叫賣國團？

張博洋說，協辦的成羿貿易負責人楊煜德除了曾是鳳山區後備軍人輔導中心主任、高雄救國團主委、更是中國國民黨中央委員。很明顯這場活動就是由親中軍人、救國團、黨國三位一體合作的買辦行為。

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