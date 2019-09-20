台灣已進入準戰爭狀態？ 中國資訊戰操作對立手法曝光

2019-09-20 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨提出「中共代理人」修法，成為立院會期的重點項目，研究「資訊戰」的專家沈伯洋受訪時強調，會想推動法案就是因調查後發現，中共透過種種資訊戰製造對立，在人民敵對之下，操弄選舉就會更方便。

據今周刊報導，長年研究「資訊戰」的台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋受訪指出，之前美國參議院他們委託智庫發布一個俄羅斯怎麼影響美國選舉的報告，發現裡面有些手法跟中國對台灣的手法很類似，因此開始找專家學者進行研究。

首先，他提到中國透過國安部會針對台灣的健保、戶籍與監理處等資料庫進行駭客攻擊；共青團專到臉書或YouTube下方灌留言；解放軍的戰略支援部，則會主動在網路帶領議題風向。

另外，統戰部做的事情多，他以低價旅行團為例，去到中國當地旅遊會有落地招待，進而開設微信群組，他直言「微信群組就是一個很大散播假資訊的溫床」當手機使用者也有使用LINE，假資訊就很容易轉入到LINE擴散，因為LINE在台灣的觸及人數約比微信多3倍。

接著沈伯洋指出，國台辦最麻煩的是，會自己經營內容農場，並把這些假新聞丟到臉書社團、政治人物的後援會中，當討論造成效應後，就變成政論節目的話題，甚至成為電視節目的新聞標題，他提及「打到電視是最可怕的，因為電視的觸及率比臉書還要再高」。

他說，在調查過程中，有接中共案子的行銷公司人員透露，今年5月政黨總統初選時，案子要他們攻擊所有初選候選人，他分析，當前行政院長賴清德被攻擊，民眾可能認為是蔡英文做的；當前鴻海董事長郭台銘被攻擊，則被認為是高雄市長韓國瑜做的，如此一來對立就形成了，他說「初選完後，藍綠兩黨內部對立還很嚴重，這在民主上絕對不是件好事」。

沈伯洋強調，中共最主要的目的是併吞台灣，因此中共希望台灣愈亂愈好，當人與人之間愈敵對，中共要操弄選舉就會很方便，「尤其在台灣只需要影響大約10%的選民，就有機會改變選舉結果」，因此，沈伯洋與研究團隊決定從立法的層次解決，推動代理人法案在立法院通過。

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