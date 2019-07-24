全球最大再教育營？ CNN：中國用「電視」影響非洲

2019-07-24 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平2015年起與非洲各國合作「萬村通」計畫，將衛星數位電視低價引入貧困地區，然而這個計畫由中國公司四達時代（StarTimes）執行，許多頻道訊號更是從中國直接發出，恐變相成為中國政治宣傳的工具。

據《CNN》報導，中國國家主席習近平2015年起展開「萬村通」計畫（10,000 Villages Project），要將數位電視以衛星送進非洲各國貧困地區，以低廉的訂閱費用，讓非洲建立起現代數位電視網路。

但這並非慈善事業，這是中國欲透過「軟實力」收買非洲的人心，增進非洲人對中國的好感，並加強自身在非洲基礎通訊建設以及媒體中的控制，同時讓中國通訊公司「四達時代」得到更多的資金和影響力。

「萬村通」計畫由中國公司「四達時代」執行，讓該公司可以逃過與歐美媒體的競爭，直接主宰非洲12億人口的市場。現階段四達時代已有超過1000萬用戶，橫跨30個非洲國家，每一戶人家都可以直接收看中國官媒，接受中國政治宣傳，卻沒有西方主流媒體的選項。

四達時代如今在非洲具有影響力，甚至有能力讓尚比亞（Zambia）、肯亞（Kenya）完全失去電視收訊。雖然《BBC》等西方媒體仍可以觸及更多人口，南非在地的通訊公司多選項（MultiChoice）在用戶數上處於領先，但是當地電視供應商敵不過中國公司無限的削價競爭節節敗退，令專家不禁問道：「與中共關係如此緊密的四達時代，是否擁有太多操控非洲電視的力量了？」

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