政院：中共代理人修法不傷及無辜 尊重立院

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，有關中共代理人的修法，行政院將尊重立院的討論，但修法不會傷及無辜。（資料照，記者李欣芳攝）

2019-10-30 20:38:38

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨立院黨團昨天表決將民進黨團版等「中共代理人」草案付委審查，引發國民黨團強烈反彈，質疑修法若通過，將來到中國大陸開會或簽署相關聲明，都可能面臨觸法，相關修法讓台商、台生陷入險境，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天受訪表示，有關中共代理人的修法，行政院將尊重未來立院的討論，但修法不是針對在中國大陸的台商或台生等特定族群，不會傷及無辜。

被詢及中共代理人的修法引發不少台商的反彈，Kolas強調，中共代理人的修法不是針對台商，陸委會等機關已說明過，這項修法不會規範到台商，部分人士對政府跳躍式的批評或扭曲，是過度簡化問題。

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Kolas說，政院未來會尊重立院對這項修法的審議，中共代理人的修法不會傷及無辜。

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