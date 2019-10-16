中共代理人修法 國、親黨團提復議卡相關法案

2019-10-16

〔記者黃欣柏、邱燕玲／台北報導〕面對中國持續強化對台滲透、統戰，民進黨立委及時代力量黨團分別提出中共代理人相關修法及專法草案，昨天上午經立法院會一讀，交付相關委員會，不料國民黨及親民黨團卻搶在院會結束前出招，分別提出復議案將相關法案卡在院會程序，草案暫時無法順利送進委員會審查。

民進黨團︰下週總質詢結束後處理

民進黨團早預期國親會提復議。黨團總召柯建銘昨晚受訪表示，由於目前仍是總質詢期間，為避免不必要的變數，讓施政總質詢能順利進行，將在下週總質詢結束後再處理復議案。

為反制中共代理人在台進行滲透、分化，民進黨立委王定宇等人與時代力量黨團近日均提出「兩岸人民關係條例部分條文修正草案」，王定宇還提出禁止中共代理人進行遊說的「遊說法第八條及第廿一條條文修正草案」，民進黨立委尤美女等人也協助台灣基進提出「境外勢力影響透明法草案」，相關法案均在昨日上午院會付委。

此外，時代力量黨團針對帶職參選問題，分別提出「總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案」與「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」，也同樣經院會付委。

不過，就在昨天院會休息前，會議主席、立法院副院長蔡其昌宣布親民黨團對兩版本「兩岸條例部分條文修正草案」付委之決定提出復議案，國民黨團也對「兩岸條例」、「遊說法」、「境外勢力影響透明法」、「總統副總統選舉罷免法」及「公職人員選舉罷免法」等修正草案提出復議。

根據議事程序，在國、親黨團提出復議案後，原本應交付委員會審查的草案將會被卡在院會處理階段，未來必須有黨團主動要求處理該復議案，並表決否決復議，否則相關草案將會無法進入委員會的審查程序。

對於國、親黨團出招，民進黨團書記長李俊俋表示，由於民進黨內部還有黨團版「兩岸條例部分條文修正草案」要討論，因此民進黨團態度是優先處理中央政府總預算案等法定事項，等法定事項處理完竣再來討論中共代理人相關法案。

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