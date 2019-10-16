防中共代理人 修法聲浪轉強

2019-10-16

〔記者李欣芳、謝君臨、黃欣柏／台北報導〕鑑於香港局勢轉趨緊張，加上香港歌手何韻詩日前在台灣被統促黨成員潑紅漆卻交保引發基層反彈，民進黨立院黨團原本對本會期推動中共代理人的修法有緩議之聲，如今民進黨立委力主本會期應完成修法的聲浪轉強，指若錯過這會期，以後要修改類似的法律變數會更多。

府院官員透露，近來香港實施禁蒙面法，民間抗爭轉趨激烈，香港局勢的緊張，加深了許多台灣綠營基層支持者對中國壓迫香港及滲透台灣的憂慮，另外，不少綠營支持者也認為台灣的現有法制，辦不了統促黨成員，因此紛紛要求民進黨立委應儘速完成中共代理人的修法。

官員說，綠營支持者當前的這股憂慮，也讓部分民進黨立委感受到不小來自基層選民的壓力，因此民進黨團內部近來主張應在本會期完成中共代理人修法的聲浪確實增多。

民進黨立委王定宇說，本會期通過「紅色代理人」的相關修法是必要的，他敢說，若錯過這會期，以後要修改類似的法律變數會更多，台灣現在面對「紅色代理人」的威脅其實已非常明顯，不管是在媒體、偽裝成政黨型的組織，甚至於資金的流動都看得到，民進黨對於修法並未趨緩，而是把法條弄得更完善。

民進黨立委何志偉表示，鑑於統促黨近年以政黨為名，卻從事許多暴力組織行為，為有效遏止這樣的情況，避免民眾遭受恐懼，他支持本會期應儘速通過「中共代理人」等相關國安修法。立委陳亭妃也說，本會期完成「中共代理人」修法是我們期待的。

政府研議修法以外方案 也沒放棄修法

據悉，為避免修法引發中共代理人難以精確界定等爭議，徒然在選前引爆「地雷」，執政高層傾向以不修法的方式解決，但目前也沒有放棄修法途徑，政府正在構思在修法以外是否有其他的具體作為可規範中國對台滲透等問題，相關方案仍在研議中。

政府官員說，府院一直沒有排除中共代理人的修法，未來將由立院黨團衡諸情勢的變動做審慎評估，如果最後評估非修法不可，還是會推動修法。

此外，無黨籍立委林昶佐昨在立院院會質詢時，要求強化對中共代理人、中國科技攻擊的防範，蘇揆回應，中國無所不用其極想奪取台灣，包括壓縮台灣的國際空間，以及利用台灣的開放、民主來進行滲透、破壞，既然知道中國滲透台灣很嚴重，「怎麼可以允許中國在台灣有代理人？」

蘇揆︰替中奪台鋪路 一定要想辦法擋

蘇揆強調，任何行為只要違反自由、民主，或是幫中國政權講話、替中國奪取台灣鋪路等，政府都要想辦法擋住，他會要求各部會加強注意，有法律規範的部分要好好執行，法規不夠的部分也要看怎麼樣做得更好，希望立院能夠協助通過相關法案。

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