國民黨開除黨籍 「郭家軍」李縉穎：尊重但遺憾

新北市立委參選人李縉穎（左）遭國民黨開除黨籍，與永齡基金會副執行長蔡沁瑜（右）出面回應。（記者林良昇攝）

2019-10-30 17:35:00

〔記者林良昇、沈佩瑤／台北報導〕國民黨今開除「郭家軍」、新北市立委參選人李縉穎黨籍，李縉穎在永齡基金會副執行長蔡沁瑜陪同下出面回應，他強調尊重國民黨的決議，深表非常遺憾，蔡沁瑜則表示，李縉穎是個案，不影響鴻海創辦人郭台銘與國民黨的關係，若藍營立委有需要，仍願站台輔選。

國民黨今開除李縉穎黨籍，李縉穎表示，尊重國民黨的決議，也深表非常遺憾，他強調，他在2017年加入國民黨，那時是國民黨低谷，希望以年輕人的熱情跟理想，帶年輕人的聲音進去給國民黨聽到，希望能改造國民黨，但是後來國民黨環境確實不如預期 ，他最後也是在台北市政府實現理想跟抱負。

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對於也身為台灣民眾黨創黨黨員，李縉穎說，在民眾黨8月6日成立大會時，他就是創黨黨員，加入原因是民眾黨自詡為柔性政黨，這些年台灣社會氛圍是政黨界線越來越模糊，大家對第三勢力也有期待，他加入民眾黨是認同民眾黨是柔性政黨及想要為民眾做事的理念，郭台銘也知道他之前是國民黨籍，也是民眾黨創黨黨員。

為何不用民眾黨身份參選？李縉穎指出，台灣社會這幾年大家對政黨的界線越來越模糊，大家其實不希望被藍綠綁架，他以無黨籍的身份出來參選，原因是不希望有政黨包袱，能更重視候選人本人的特質、形象以及理念，能受到基層選民認同。

李縉穎強調，他被國民黨開除絕對不會影響到台北市長柯文哲與郭台銘的合作，郭、柯2人11月9日也會一起到他前進辦公室的會場上幫他站台。

蔡沁瑜表示，李縉穎是個案，不影響國民黨與郭台銘的關係，藍營立委如果有需要，認同郭台銘理念，她們會再進行評估，郭也願意去站台跟輔選。

蔡沁瑜說，關於國民黨的黨籍處理問題，一直是國民黨的家務事，「我們是不干涉的」，郭台銘的原則是許年輕人一個未來，這麼優秀的年輕人、一個在地的孩子，在土城、三峽能付出一生所學，有這樣的機會，李縉穎會好好去打拚，也會更努力衝出一番成績。

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